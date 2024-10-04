НБУ оштрафував небанк на 612 тис. грн

Національний банк України застосував до Товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія «Єдиний простір» (ЄДРПОУ 43171286) захід впливу у вигляді штрафу за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

Це рішення Правління Національного банку України ухвалено 3 жовтня 2024 року за результатами планової перевірки ТОВ «ФК «Єдиний простір»», яку провів Департамент інспектування Національного банку у квітні-травні 2024 року.

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 612,0 тис. грн застосовано до ТОВ «ФК «Єдиний простір»» за такі порушення законодавства:

Закону України «Про платіжні послуги» (частина перша статті 30, частина четверта статті 31);

абзац 1 пункту 11 розділу ІІ Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 №147 (зі змінами);

пункт 156 та підпункт 9 пункту 160 розділу VIII Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 №164 (зі змінами);

пункт 12 розділу II Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2022 №181;

пункт 14 розділу III Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.11.2022 №233 (зі змінами).

Цікаве по темі: НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

Відповідно до частини четвертої статті 84 Закону України «Про платіжні послуги» рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття.

ТОВ «ФК «Єдиний простір»» зобов’язане сплатити штраф протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення Правління Національного банку України. У разі невиконання це рішення передається Національним банком до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Рішення набирає чинності 3 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика. Андрій Пишний разом з українським боксером, абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком, урочисто презентували пам’ятну монету «Абсолютний».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ застосував захід впливу до небанка

НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов

За матеріалами: НБУ.