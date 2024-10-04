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НБУ оштрафував небанк на 612 тис. грн

04.10.2024 19:50
Ольга Деркач
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Національний банк України застосував до Товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія «Єдиний простір» (ЄДРПОУ 43171286) захід впливу у вигляді штрафу за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку

НБУ оштрафував небанк на 612 тис. грн

НБУ оштрафував небанк на 612 тис. грн Фото: bank.gov.ua

Це рішення Правління Національного банку України ухвалено 3 жовтня 2024 року за результатами планової перевірки ТОВ «ФК «Єдиний простір»», яку провів Департамент інспектування Національного банку у квітні-травні 2024 року.

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 612,0 тис. грн застосовано до ТОВ «ФК «Єдиний простір»» за такі порушення законодавства:

  • Закону України «Про платіжні послуги» (частина перша статті 30, частина четверта статті 31);
  • абзац 1 пункту 11 розділу ІІ Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 №147 (зі змінами);
  • пункт 156 та підпункт 9 пункту 160 розділу VIII Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 №164 (зі змінами);
  • пункт 12 розділу II Положення про порядок розкриття інформації небанківськими надавачами платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2022 №181;
  • пункт 14 розділу III Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.11.2022 №233 (зі змінами).

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Відповідно до частини четвертої статті 84 Закону України «Про платіжні послуги» рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття.

ТОВ «ФК «Єдиний простір»» зобов’язане сплатити штраф протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення Правління Національного банку України. У разі невиконання це рішення передається Національним банком до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Рішення набирає чинності 3 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика. Андрій Пишний разом з українським боксером, абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком, урочисто презентували пам’ятну монету «Абсолютний».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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