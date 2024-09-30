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НБУ застосував захід впливу до небанка

30.09.2024 18:20
Микола Деркач
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Нацбанк застосував до ТОВ «УКР-АГРО-СПЕЦ-ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41639480) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував захід впливу до небанка

НБУ застосував захід впливу до небанка Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначена небанківська фінустанова не подала до Національного банку України звітність за ІІ квартал 2024 року, перше півріччя 2024 року.

«Установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявленого під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 15 жовтня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг сьогодні, 30 вересня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг.

Воно набирає чинності з 1 жовтня 2024 року.

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Нагадаємо, що декілька днів тому Національний банк застосував до 14 фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність законодавства України.

Це стосується таких компаній:

  • ТОВ «ФК «ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ»;
  • ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»;
  • ТОВ «ФК «АРТІФІШАЛ ФІНАНС ІНТЕЛІДЖЕНС»;
  • ТОВ «ФК «ГОЛДАНА ПЛЮС»;
  • ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»;
  • ТОВ «ФК «ПЕЙФАСТ»;
  • ТОВ «ФК «ВІНСТАР»;
  • ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ»;
  • ТОВ «ФК «ПРОМЕТЕЙ ФІНАНС»;
  • ТОВ «ФК «ОСНОВА».

Зазначені фінансові установи не подали до НБУ звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік. Такий звіт повинен бути складений аудитором, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої фінкомпанії, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту. Установлений термін подання звіту пройшов 1 червня.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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