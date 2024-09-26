НБУ виявив порушення в роботі 14 фінкомпаній

До низки небанківських фінансових установ Нацбанк України застосував заходи впливу, а ще одній фінкомпанії відмовив у продовженні строку виконання рішення НБУ

Національний банк України застосував до 14 фінансових компаній заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність законодавства України.

Це стосується таких компаній:

ТОВ «ФК «ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ»;

ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»;

ТОВ «ФК «АРТІФІШАЛ ФІНАНС ІНТЕЛІДЖЕНС»;

ТОВ «ФК «ГОЛДАНА ПЛЮС»;

ТОВ «УЛЬТРА ФІНАНС»;

ТОВ «ФК «ПЕЙФАСТ»;

ТОВ «ФК «ВІНСТАР»;

ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ»;

ТОВ «ФК «ПРОМЕТЕЙ ФІНАНС»;

ТОВ «ФК «ОСНОВА».

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Зазначені фінансові установи не подали до НБУ звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік. Такий звіт повинен бути складений аудитором, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності такої фінкомпанії, в порядку, установленому законодавством України та міжнародними стандартами аудиту. Установлений термін подання звіту пройшов 1 червня.

Тепер компанії повинні вжити заходів для виправлення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 24 жовтня.

Також НБУ застосував заходи впливу до:

ТОВ «ГОУ КЕШ»;

ТОВ «ТРАНС-ЛІЗИНГ-КОМПАНІ»;

ТОВ «ФК «МЕГА КРЕДИТ»;

ТОВ «СТАТУС КАПІТАЛ ПЛЮС».

Зазначені фінустанови не подали до Нацбанку звітність за I квартал 2024 року / за ІІ квартал 2024 року / за перше півріччя 2024 року. Вони повинні вжити заходів для виправлення порушень до 7 жовтня.

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Відмова у продовженні строку виконання рішення НБУ

До ТОВ «ФК «САТО» ще 12 серпня застосували захід впливу у вигляді вимоги вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень до 1 жовтня. Після цього компанія подала до НБУ клопотання про продовження строку виконання рішення регулятора.

Нацбанк опрацював подані документи та вирішив відмовити в продовженні строку виконання вимоги до фінкомпанії про вжиття заходів для усунення проблем в роботі.

Рішення про застосування заходів впливу та відмову в продовженні строку виконання рішення НБУ ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 23 вересня за результатами безвиїзного нагляду. Вони набирають чинності з 24 вересня.

Раніше ми писали, як змінився ринок небанківських фінасових послуг у серпні. У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанківських установ залишили ринок.

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Джерело: НБУ