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НБУ зобовʼязав банки зробити 50% відділень безбарʼєрними

13.09.2024 13:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки забезпечити фізичну та інформаційну доступність щонайменше 50% від загальної кількості їх підрозділів, щоб сприяти створенню безпрецедентно інклюзивного фінансового простору для кожного громадянина України

НБУ зобовʼязав банки зробити 50% відділень безбарʼєрними

НБУ зобовʼязав банки зробити 50% відділень безбарʼєрними Фото: freepik.com

Внесені зміни до Положення про ліцензування банків зобов’язують банки визначити безбар’єрні підрозділи відповідно до правил інклюзивного надання фінансових послуг, встановлених Національним банком. Банки повинні забезпечити доступність цих підрозділів для осіб з особливими потребами до 1 січня 2025 року та підтримувати цю доступність на постійній основі.

Фізична доступність відділень буде забезпечуватись з урахуванням державних стандартів інклюзивності будівель і споруд. Інформаційна доступність передбачатиме розміщення даних на вебсайтах і в мобільних додатках у форматах, що дозволять людям з різними функціональними порушеннями вільно ознайомлюватись з умовами надання фінансових послуг та користування платіжними пристроями.

Зміни до Положення про ліцензування банків є важливим кроком до забезпечення безбар’єрності фінансового сектору. Це завдання є пріоритетом Стратегії розвитку фінансового сектору України та Стратегії Національного банку, що були оновлені через виклики повномасштабного вторгнення та узгоджені з Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору до 2030 року, ініційованою першою леді Оленою Зеленською.

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Флагманським проєктом стало затвердження Національним банком у липні 2024 року Методичних рекомендацій щодо інклюзивного надання фінансових послуг. Вони передбачають нульову толерантність до дискримінації, фізичну доступність установ та створення системи повноцінного дистанційного обслуговування.

«Безбар’єрні фінансові послуги мають стати повсякденною нормою нашого життя, адже це — наш обов’язок перед ветеранами та тими, хто постраждав в цій війні, — прокоментував рішення Національного банку Голова Андрій Пишний. — Упевнений, що фінансові установи замість формального підходу докорінно переглянуть свої сервіси, приміщення та правила спілкування з клієнтами, щоб наша фінансова система стала найінклюзивнішою у світі. Підтримка банками Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів, а також численні зустрічі з банками додають впевненості, що це наше спільне бачення майбутнього фінансової системи країни».

Нагадаємо, що ми писали, як змінився ринок небанківських фінасових послуг у серпні. У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанківських установ залишили ринок.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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