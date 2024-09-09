close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ у серпні оштрафував чотири банки: на яку суму

09.09.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Національний банк Україні протягом серпня застосував до п’яти банків та чотирьох фінансових компаній заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

НБУ у серпні оштрафував чотири банки: на яку суму

Фото: bank.gov.ua, freepik.com, pngwing.com

Зокрема, штрафи та письмові застереження були призначені регулятором за порушення у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства.

ОТП Банк отримав штраф у розмірі 10,45 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу у своїй роботі та перевірці клієнтів, а також за відмову закрити рахунок клієнта у зв’язку з наданням останнім неправдивої інформації. Також банк отримав письмове застереження щодо дотримання правил затвердження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

Укргазбанк оштрафували на 10,05 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу в роботі, а також за недосконалу перевірку нових та чинних клієнтів. До держбанку було застосовано ще один штраф у розмірі 400 тис. грн за неналежне здійснення валютного нагляду.

Читайте також: НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям через зв’язки з РФ

Оксі Банк, як і попередні, отримав штраф у розмірі 10,05 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу і перевірку клієнтів, зокрема в частині незастосування додаткових заходів з перевірки PEPs.

Також за порушення законодавства ПВК/ФТ було оштрафовано на 200 тис. грн Агропросперіс Банк. Водночас ПУМБ отримав лише письмове застереження за недотримання низки вимог ПВК/ФТ.

Крім цього, НБУ оштрафував за низку порушень у сфері ПВК/ФТ та валютного законодавства чотири фінансові компанії загалом на понад 1,86 млн грн. Зокрема:

  • ТОВ «ФК «Артем» — на 800 тис. грн;
  • ТОВ «ФК «Магнат» — 500 тис. грн;
  • ТОВ «ФК Партнер» — два штрафи на 255 та 50 тис. грн;
  • ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 255 тис. грн.

Нагадаємо, Нацбанк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризикоорієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (PEP).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Власний капітал НБУ зріс майже на третину за пів року

НБУ виявив в української фінкомпанії зв’язки з РФ

Скільки готівкової валюти ввезли в Україну банки за місяць — НБУ

Джерело: НБУ

Рубрики: БанкиГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу 09.09.2024

НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу
НБУ запропонував банкам нове рішення щодо встановлення лімітів на перекази 09.09.2024

НБУ запропонував банкам нове рішення щодо встановлення лімітів на перекази
Скільки українців виїхали за кордон цього року — дані НБУ 08.09.2024

Скільки українців виїхали за кордон цього року — дані НБУ
Скільки кредитів на відновлення енергетики отримав бізнес — НБУ 06.09.2024

Скільки кредитів на відновлення енергетики отримав бізнес — НБУ
Скільки грошей від ОВДП отримала Україна за час війни — НБУ 06.09.2024

Скільки грошей від ОВДП отримала Україна за час війни — НБУ
НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям через зв'язки з РФ 06.09.2024

НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям через зв'язки з РФ
Вибір редакції
Всі
Що таке Etherscan та як ним користуватися
ТОП статей 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися

 Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі
ТОП статей 06.09.2024

Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі
Останні новини
Сьогодні  18:00

У спотових біткоїн-ETF зафіксовано рекордний відтік капіталу

 Сьогодні  17:30

Вчені показали, як змінилась Земля за 1,8 млрд років

 Сьогодні  17:00

НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу

 Сьогодні  16:20

Підписка на ChatGPT може здорожчати у 100 разів

 Сьогодні  16:00

3 події, які можуть вплинути на ринок криптовалют цього тижня

 Сьогодні  15:40

«Професійні закупівлі» оголосили першу закупівлю через Prozorro за кошти Світового банку

 Сьогодні  15:00

Block вдруге за рік випередила Coinbase за капіталізацією

 Всі новини
credit link image