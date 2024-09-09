НБУ у серпні оштрафував чотири банки: на яку суму

Національний банк Україні протягом серпня застосував до п’яти банків та чотирьох фінансових компаній заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Зокрема, штрафи та письмові застереження були призначені регулятором за порушення у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства.

ОТП Банк отримав штраф у розмірі 10,45 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу у своїй роботі та перевірці клієнтів, а також за відмову закрити рахунок клієнта у зв’язку з наданням останнім неправдивої інформації. Також банк отримав письмове застереження щодо дотримання правил затвердження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.

Укргазбанк оштрафували на 10,05 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу в роботі, а також за недосконалу перевірку нових та чинних клієнтів. До держбанку було застосовано ще один штраф у розмірі 400 тис. грн за неналежне здійснення валютного нагляду.

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Оксі Банк, як і попередні, отримав штраф у розмірі 10,05 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу і перевірку клієнтів, зокрема в частині незастосування додаткових заходів з перевірки PEPs.

Також за порушення законодавства ПВК/ФТ було оштрафовано на 200 тис. грн Агропросперіс Банк. Водночас ПУМБ отримав лише письмове застереження за недотримання низки вимог ПВК/ФТ.

Крім цього, НБУ оштрафував за низку порушень у сфері ПВК/ФТ та валютного законодавства чотири фінансові компанії загалом на понад 1,86 млн грн. Зокрема:

ТОВ «ФК «Артем» — на 800 тис. грн;

ТОВ «ФК «Магнат» — 500 тис. грн;

ТОВ «ФК Партнер» — два штрафи на 255 та 50 тис. грн;

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» — 255 тис. грн.

Нагадаємо, Нацбанк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризикоорієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (PEP).

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Джерело: НБУ