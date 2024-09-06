НБУ анулював ліцензії двом фінкомпаніям через зв'язки з РФ

Національний банк України (НБУ) позбавив ліцензії дві кредитні установи невдовзі після того, як визнав їхню репутацію небездоганною через російське громадянство власників

Нацбанк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з росією та виводити таких установ з ринку.

Зокрема, ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ» та ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» було анульовано ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цих установ небездоганною.

Нагадаємо, 22 серпня НБУ визнав небездоганною ділову репутацію власниці ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ» Манучарової Наталі Едуардівни та власника ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» Манучарова Андрія Івановича, а також самих компаній, через зв’язки власників зазначених установ з рф.

Читайте також: НБУ оштрафував фінансову компанію: причина

Регулятор отримав підтвердження інформації про наявність у власників істотної участі цих фінансових компаній громадянства та податкового резидентства російської федерації. Водночас вони надали Нацбанку недостовірну інформацію, нібито не мають російського громадянства.

Рішення про анулювання ліцензій вказаних кредитних установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 вересня та набирають чинності з 6 вересня.

Нагадаємо, через низку прецедентів Нацбанк України вирішив перевірити власників всіх чинних фінустанов на наявність паспорта країни-агресора. Найближчими місяцями НБУ разом із правоохоронцями планує перевірки власників фінансових компаній, що мають ліцензії, на наявність російських паспортів через відкриті та закриті бази.

Також ми писали, що НБУ ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації ТОВ «ЛІЗИНГ ТАЙМ» та власника істотної участі компанії Штульберга Грегорі Ісааковича.

Нацбанк отримав підтвердження від української розвідки щодо факту володіння Штульберга російським АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АКЦИОНЕРНИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЛЕФ-БАНК». До цього банку та всіх інших, що зареєстровані чи знаходяться у рф, були застосовані санкції строком на 50 років за рішенням РНБО України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ планує послабити валютні обмеження: що зміниться

НБУ перевірить власників фінкомпаній на наявність російських паспортів

НБУ хоче створити реєстр «дропів»

Джерело: НБУ