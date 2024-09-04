НБУ оштрафував фінансову компанію: причина

Національний банк України (НБУ) застосував до небанківського надавача платіжних послуг захід впливу у вигляді штрафу

Так, штраф в розмірі 170 тис. грн за рішенням Нацбанку отримало ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ». Відповідний захід впливу було застосовано за:

порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку;

недостатність заходів з управління ризиками, що вживаються для захисту інтересів споживачів платіжних послуг.

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Відповідне рішення правління НБУ ухвалило 4 вересня, цього ж дня воно набирає чинності. У фінкомпанії є п’ять робочих днів з дня отримання рішення Нацбанку, щоб сплатити штраф.

В НБУ зазначили, що Департамент інтегрованого нагляду за банками НБУ здійснив безвиїзний нагляд за діяльністю вказаної компанії у грудні 2023 року – квітні 2024 року. В результати було виявлено порушення вимог Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Маніфою» (ЄДРПОУ 42848369), ТОВ «Фінанс Інвест Актив» (ЄДРПОУ 44532203) та ТОВ «Сафра Фінанс» (ЄДРПОУ 43931541) заходи впливу за порушення законодавства.

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення ТОВ «Маніфою» (Money4YOU) оштрафовано та анульовану ліцензію.

Захід впливу у вигляді накладення штрафу в сумі 4 284 000,00 грн застосовано за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, а саме за незазначення в договорах про споживчий кредит денної процентної ставки та її розрахунку.

Також НБУ анулював ліцензії п’ятьом небанківським фінансовим установам, ще чотирьом — змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Крім того, Нацбанк змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб.

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Джерело: НБУ