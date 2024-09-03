НБУ оштрафував сервіс онлайн-кредитування

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Маніфою» (ЄДРПОУ 42848369), ТОВ «Фінанс Інвест Актив» (ЄДРПОУ 44532203) та ТОВ «Сафра Фінанс» (ЄДРПОУ 43931541) заходи впливу за порушення законодавства

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення ТОВ «Маніфою» (Money4YOU) оштрафовано та анульовану ліцензію.

Захід впливу у вигляді накладення штрафу в сумі 4 284 000,00 грн застосовано за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, а саме за незазначення в договорах про споживчий кредит денної процентної ставки та її розрахунку.

Також компанії анулювано ліцензію на діяльність фінансової компанії. Ліцензія була анульована через численні порушення законів України щодо надання споживчих кредитів, фінансових послуг, електронної комерції, а також недотримання етичних норм при взаємодії з клієнтами та врегулюванні простроченої заборгованості. Ці порушення включають непрозорі умови договорів та недотримання вимог захисту прав споживачів.

Також Нацбанк анулював ліцензію ТОВ «Фінанс Інвест Актив» за відмову від проведення інспекційної перевірки. Під час спроби перевірки було зафіксовано, що компанія відмовилася її проводити, що стало підставою для анулювання ліцензії на надання фінансових послуг.

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Також відповідно обидві компанії виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензії.

Крім того, за виявлені під час інспекційної перевірки порушення до ТОВ «Сафра Фінанс» було прийнято рішення зобов’язати компанію усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства України. Компанія порушила Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, а також правила складання та подання звітності до Національного банку України.

ТОВ «Сафра Фінанс» зобов’язане усунути порушення законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг у строк до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України НБУ ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг».

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