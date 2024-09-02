НБУ хоче змінити назву українських монет: причина

Для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України Національний банк України (НБУ) ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг»

«Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щанайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське слово для визначення дрібних монет — це слово «шаг», — наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

НБУ приводить такі причини необхідності зміни назви монет:

відродження назви «шаг» поверне українську монетну традицію (це унікальне найменування монети, якого немає в інших лінгвокультурах, і яке використувувалося в українські грошовій лічбі з XVI ст);

зміна назви монет сприятиме дерусифікації та деколонізації;

грошовий обіг України очиститься від російського впливу.

Сучасні соціологічні дослідження свідчать, що українці негативно сприймають впливи кремлівської ідеології та символіки, зокрема, у грошовому обігу та національній свідомості. А гроші є важливим символом державності, який кожен українець щоденно тримає в руках.

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Наукова спільнота також підтримує ініціативи Нацбанку. Насамперед, можливість перейменування монет з «копійка» на «шаг» досліджувалася істориками Національного банку, які працюють у Музеї грошей НБУ.

«Ми докладно вивчали побутування назв монет та монето-лічильних найменувань, особливості грошової лічби, традиції накопичення багатства в Україні. Отримані свідчення дають нам підстави сміливо стверджувати, що суто українською назвою для дрібних монет є «шаг». Тому її повернення до сучасного грошового обігу — логічне та науково обґрунтоване. Наша гривня — княжого роду, а шаг — походить із славетного роду козацького», — підкреслив старший зберігач фондів Музею грошей НБУ, доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін.

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. Зокрема, пропонується встановити співвідношення між «копійкою» та «шагом» 1:1. НБУ розробить дизайн та визначить порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».

Розроблені законопроєкти після узгодження з державними органами НБУ направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України. В разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети «копійка» та «шаг» перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням штампів для їх заміни.

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