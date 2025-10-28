close-btn
IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven

28.10.2025 19:20
Ольга Деркач

Компанія IBM спільно з Dfns презентувала платформу Digital Asset Haven — рішення, яке має допомогти банкам, державним структурам і корпораціям безпечно зберігати та керувати цифровими активами, дотримуючись регуляторних вимог

Фото: unsplash.com

Про це йдеться у матеріалі Coindesk.

Нова платформа об’єднує інструменти для зберігання токенів, маршрутизації транзакцій і розрахунків більш ніж у 40 публічних і приватних блокчейнах. IBM зазначає, що Digital Asset Haven включає функції верифікації особи та перевірки відповідності вимогам протидії відмиванню грошей (AML), які доступні через API та засоби для розробників.

Версію у форматі SaaS (ПЗ як послуга) планують запустити до кінця поточного року, а повну підтримку — у другому кварталі 2026-го.

Ініціатива IBM відображає зростання інтересу банків і компаній до впровадження стейблкоїнів і токенізованих активів, що дозволяють проводити міжнародні операції швидше, дешевше та ефективніше, ніж у традиційних банківських системах.

Читайте також: PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT

«Зі зростанням прийняття токенізованих активів та стейблкоїнів, установам доведеться еволюціонувати, — йдеться у повідомленні IBM. — Простір цифрових активів відкриває критичну можливість для фінансових установ, які модернізують свої продуктові портфелі».

Партнером IBM стала Dfns — компанія, яка розробила понад 15 мільйонів криптогаманців для інституційних клієнтів. Платформа поєднує апаратну безпеку IBM із технологіями Dfns, підтримуючи багатосторонні схвалення, програмований контроль доступу та гібридні варіанти розгортання — у хмарі, локально або в холодному сховищі.

«Для того, щоб цифрові активи були інтегровані в основні банківські та ринкові системи капіталу, базова інфраструктура повинна відповідати тим самим стандартам, що й традиційні фінансові канали, – сказала Кларісс Ажег, генеральна директорка Dfns. — Разом з IBM ми створили платформу, яка виходить за межі зберігання активів та координує повну екосистему цифрових активів, відкриваючи шлях для переходу цифрових активів з пілотних програм до промислового використання у глобальному масштабі».

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.