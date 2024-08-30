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НБУ презентував нову памʼятну монету, присвячену Верховній Раді

30.08.2024 20:00
Ольга Деркач
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У будівлі Верховної Ради України 30 серпня 2024 року відбулася презентація нової пам’ятної монети «Парламентаризм», присвяченої Верховній Раді

НБУ презентував нову памʼятну монету, присвячену Верховній Раді

НБУ презентував нову памʼятну монету, присвячену Верховній Раді Фото: bank.gov.ua

Презентували нову монету Голова Національного банку України Андрій Пишний та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Саме у стінах Верховної Ради відбуваються ключові для України процеси, саме тут реалізується основний принцип демократії: єдине джерело влади в Україні є народ. І це те, що стратегічно відрізняє нас від країн, які нас атакують. Це те, що створює нашу суперсилу. Це складний виріб, але це наш вибір, який сформував українську державу. Протести на граніті, Революція гідності — самовідданий захист свого вибору — були б неможливими, якби українці не вірили у силу демократії та верховенство права, що реалізуються через парламентаризм», — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

На аверсі пам’ятної монети «Парламентаризм» у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

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Між силуетами розміщено написи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, ЛЮДИНА, ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ та ЗАКОН, що відображають фундаментальні принципи демократії.

Нижче — зображено впізнаване всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування. На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі — логотип Верховної Ради України. Дизайн монети виконала Тетяна Балута, скульптор — Володимир Атаманчук.

Пам’ятна монета «Парламентаризм» введена в обіг 30 серпня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Нагадаємо, що НБУ з жовтня тимчасово обмежить перекази з картки на картку. В НБУ запевнили, що ліміт на P2P-перекази для українців допоможе запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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