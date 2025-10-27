close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії

27.10.2025 18:30
Ольга Деркач

Нацбанк України на підставі власної заяви ТОВ «Смартфінанс» відкликав ліцензію на вид діяльності з надання фінансових послуг з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Смартфінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 жовтня 2025 року.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

Раніше ми писали, що кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною – 791. Кількість банків також залишилася без змін – 60.

Упродовж вересня було погоджено зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 418 фінансових компаній (кількість не змінилася), 50 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди (кількість не змінилася), 88 кредитних спілок (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA

Скільки грошей на рахунках українців

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду 27.10.2025

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду
НБУ випустив нові пам’ятні монети 24.10.2025

НБУ випустив нові пам’ятні монети
НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній 21.10.2025

НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній
Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ 21.10.2025

Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ
НБУ видав ліцензії двом фінустановам 21.10.2025

НБУ видав ліцензії двом фінустановам
МВФ хоче, щоб Україна девальвувала гривню 20.10.2025

МВФ хоче, щоб Україна девальвувала гривню
Вибір редакції
Всі
Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії

 Сьогодні  17:10

Крипторинок зріс на $130 млрд за добу: деталі

 Сьогодні  16:30

Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном

 Сьогодні  15:50

Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA

 Сьогодні  15:10

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

 Сьогодні  13:50

Скільки боргів накопичилося в українців — Опендатабот

 Сьогодні  13:10

Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.