НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії

Нацбанк України на підставі власної заяви ТОВ «Смартфінанс» відкликав ліцензію на вид діяльності з надання фінансових послуг з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Смартфінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 жовтня 2025 року.

Раніше ми писали, що кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною – 791. Кількість банків також залишилася без змін – 60.

Упродовж вересня було погоджено зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 418 фінансових компаній (кількість не змінилася), 50 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди (кількість не змінилася), 88 кредитних спілок (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

