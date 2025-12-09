close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

09.12.2025 19:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

Фото: bank.gov.ua

Заходи впливу застосовані до:

  • ТОВ «Статус Капітал Плюс» (ЄДРПОУ 39425460) — у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації/ пояснень / документів та / або їх копій з питань діяльності товариства, що запитувалися згідно з вимогами Національного банку, у встановлені у вимогах строки;
  • ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс» (ЄДРПОУ 43483137) — у зв’язку з порушенням станом на 1 жовтня 2025 року пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 грудня 2025 року.

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ в листопаді 2025

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених вище установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 грудня 2025 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру», зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідних установ.

Нагадаємо, що Рада Національного банку на засіданні 5 грудня 2025 року призначила заступником голови НБУ Володимира Лепушинського. На цій посаді Володимир Лепушинський здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Монетарна стабільність». Він приступив до виконання обов’язків з 8 грудня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ відкликав ліцензію фінансовій компанії 09.12.2025

НБУ відкликав ліцензію фінансовій компанії
Ціни на бензин різко підвищаться у 2026 — НБУ 08.12.2025

Ціни на бензин різко підвищаться у 2026 — НБУ
НБУ отримав нового заступника голови 07.12.2025

НБУ отримав нового заступника голови
Кого та на скільки оштрафував НБУ в листопаді 2025 06.12.2025

Кого та на скільки оштрафував НБУ в листопаді 2025
Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ 04.12.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ
НБУ застосував заходи впливу до двох кредитних спілок 03.12.2025

НБУ застосував заходи впливу до двох кредитних спілок
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
09.12.2025  20:40

Біткоїн раптово зіткнувся з ризиком падіння до $70 000

 09.12.2025  19:30

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

 09.12.2025  18:20

ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні

 09.12.2025  16:00

Дубілет оголосив про запуск нового сервісу для бізнесу

 09.12.2025  14:50

Binance звільнила працівника за зловживання інсайдерською інформацією

 09.12.2025  13:40

Активність у мережі Dogecoin сягнула багатомісячного максимуму: ціна зростає

 09.12.2025  12:30

Скільки чеків сформував бізнес та який виторг отримав у листопаді 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.