НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовані до:

ТОВ «Статус Капітал Плюс» (ЄДРПОУ 39425460) — у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації/ пояснень / документів та / або їх копій з питань діяльності товариства, що запитувалися згідно з вимогами Національного банку, у встановлені у вимогах строки;

ТОВ «ФК «Артіфішал Фінанс Інтелідженс» (ЄДРПОУ 43483137) — у зв’язку з порушенням станом на 1 жовтня 2025 року пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 29 грудня 2025 року.

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ в листопаді 2025

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених вище установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 грудня 2025 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру», зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідних установ.

Нагадаємо, що Рада Національного банку на засіданні 5 грудня 2025 року призначила заступником голови НБУ Володимира Лепушинського. На цій посаді Володимир Лепушинський здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Монетарна стабільність». Він приступив до виконання обов’язків з 8 грудня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

Джерело: НБУ.