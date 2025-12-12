Які зміни відбулися в економіці України у листопаді 2025

За оцінками Мінекономіки, у листопаді 2025 року відбулось прискорення зростання реального ВВП до 5,3% проти 2,3% у жовтні

Зазначається, що основними драйверами прискорення стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість.

У цілому за даними Держстату зростання ВВП у ІІІ кварталі 2025 року становить 2,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Фактичне зростання навіть вище за 2% попередньої оцінки Мінекономіки. За 9 місяців поточного року, з урахуванням квартальних даних Держстату, реальне зростання ВВП становить 1,3%.

«Українська економіка продовжує зростати, незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками по критичній інфраструктурі, бізнес надалі адаптується до складних умов. І при цьому Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж рф. Країна-агресорка має показник у 1,6% реального ВВП у жовтні, в той час як Україна у жовтні показала зростання у 2,3% і 5,3% у листопаді», – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

І далі економіку підтримують такі чинники, як реалізація програм з відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги та сприяють активізації вітчизняного виробництва.

Також фактором швидкого відновлення та зростання стало значне бюджетне фінансування капітальної реконструкції та ремонту пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла (програми єВідновлення та єОселя), а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК.

Крім того, спостерігаються структурні зміни у виробництві, які демонструють збільшення видів діяльності із високою доданою вартістю, що позитивно впливає на економіку. Зокрема, частка машинобудування у структурі реалізації промисловості зросла до 9% проти 5,7% у 2021 році.

Загалом промислові підприємства демонструють збільшення завантаженості виробничих потужностей у таких галузях, як фармацевтика, виробництво меблів, оброблення деревини, харчова та текстильна промисловість.

