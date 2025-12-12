XRP різко втратив $6 млрд капіталізації: ціна обвалилася нижче $2

XRP різко подешевшав у четвер, 11 грудня, втративши понад $6 млрд ринкової капіталізації, коли токен опустився нижче позначки у два долари

За останню добу XRP знизився на 3,57% до $1,99, показавши гіршу динаміку, ніж ширший ринок криптовалют, який за той самий період впав на 2,86%.

За даними CoinMarketCap, які проаналізував Finbold, ринкова капіталізація XRP скоротилася приблизно з $126,65 млрд до близько $120,39 млрд на момент написання.

Цей рух означає втрату понад $6 млрд приблизно за шістнадцять годин і став одним із найрізкіших одноденних обвалів вартості монети за останні місяці.

Падіння відбулося на тлі волатильної реакції ринків на останнє рішення Федеральної резервної системи. 11 грудня ФРС знизила облікову ставку на 25 базисних пунктів — крок, який не зміг підтримати ризикові активи та натомість спровокував ширший відкат на ринку криптовалют. Біткоїн подешевшав на 2,8%, а настрої на ринку альткоїнів погіршилися, оскільки трейдери скоротили ризикові позиції.

XRP Ledger: ончейн-аналіз

Ончейн-дані свідчать про значну активність продажів з боку великих власників XRP. Понад 500 млн монет за останній тиждень вивели з гаманців, що належать китам, і це посилило тиск продажу в період слабкої мережевої активності.

Рівень активності за ключовими показниками, такими як кількість активних адрес та транзакцій, залишається пригніченим, що додатково тисне на довіру до активу.

XRP також втратив технічну підтримку, оскільки ціні не вдалося утриматися вище зони підтримки $2,10. Індекс відносної сили продовжує слабшати, тоді як індекс страху та жадібності на крипторинку знизився до 29 — найнижчого значення з жовтня 2025 року. Поєднання макроекономічного тиску, розпродажів з боку китів і зниження корисності мережі створює для токена складне короткострокове тло.

Водночас з інституційних каналів надходять ознаки зустрічного імпульсу. ETF-продукти, пов’язані з XRP, продовжують залучати стабільні щотижневі притоки на рівні близько $190 млн, що сигналізує про стійкий інтерес з боку великих інвесторів, попри ослаблення спотових цін.

Наразі подальші перспективи XRP залежать від того, чи зможе ринок утриматися вище $1,90 та спробувати повернутися до рівня $2,10 після того, як негайна волатильність, пов’язана з рішенням FOMC, вщухне.

