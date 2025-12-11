close-btn
У ChatGPT інтегрували Photoshop та інші сервіси Adobe

11.12.2025 20:00
Ольга Деркач

Користувачі ChatGPT тепер можуть отримати доступ до Photoshop та іншого креативного софту від Adobe Inc. безпосередньо всередині чат-бота

Фото: chatgpt.com

У межах інтеграції користувачі ChatGPT зможуть змінювати зображення за допомогою Photoshop — хоч і з певними обмеженнями. Вони також зможуть створювати запрошення на події та іншу графіку в Adobe Express і редагувати PDF-файли в Acrobat. Інструменти Adobe в ChatGPT безплатні й не вимагають переходу за межі чат-бота.

OpenAI представила інтеграції застосунків для ChatGPT у жовтні з метою перетворити чат-бот на «вхідну точку» до цифрових сервісів. Spotify Technology SA, Zillow Group Inc. та конкурент Adobe — Figma Inc. — були серед перших компаній, які приєдналися. Для Adobe й інших розробників софту це можливість показати свої продукти понад 800 млн щотижневих користувачів ChatGPT.

В Adobe кажуть, що прагнуть надати набір функцій, які будуть найкориснішими для людей, що тільки знайомляться з її сервісами. Якщо користувачу потрібно більше можливостей, ніж доступно в ChatGPT, він може перейти з чат-бота до будь-якого окремого застосунку Adobe.

OpenAI може додати рекламу в ChatGPT

Наприклад, версія Photoshop у ChatGPT може змінювати параметри на кшталт яскравості, контрасту та насиченості, а також застосовувати стильові ефекти. Користувачі можуть редагувати окремі ділянки зображення, наприклад розмивати або прибирати фон. Водночас у версії ChatGPT відсутні фірмові можливості на кшталт Generative Fill, яка дозволяє позбавлятися від відволікаючих елементів на знімках.

У версії Express для ChatGPT користувачі можуть створювати запрошення чи постери й анімувати свої роботи, щоб зробити їх більш привабливими. Тим часом Acrobat у ChatGPT дозволяє витягувати текст із файлів та конвертувати документи в PDF, серед інших функцій.

Можливості Adobe доступні у вебверсії та в застосунку ChatGPT для iOS. Express для ChatGPT вже працює на Android, а підтримка Photoshop та Acrobat з’явиться згодом.

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
