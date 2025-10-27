Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA

Банківська спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією, Національною асоціацією банків України та Форумом провідних міжнародних фінансових установ звернулася до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та народних депутатів із проханням відхилити законопроєкт №14097 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році»

Зазначається, що документ передбачає тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% із забороною врахування збитків минулих періодів, що може мати низку негативних наслідків для банківського сектору та економіки України загалом, як-от:

Підвищене навантаження ускладнить формування капітальних буферів, необхідних для виконання вимог євроінтеграції та підвищення стійкості банків. Адже ключовим джерелом капіталу для цього є прибуток, який банки отримають цього та наступного року. Зростає ризик дефіциту капіталу, що може обмежити кредитування бізнесу та громадян, поставивши під загрозу економічне відновлення. За оцінками НБУ, 9 банків, включаючи 2 банки з державною часткою, зобов’язані здійснити заходи із докапіталізації. 8 з цих банків скоріше за все не зможуть виконати програми докапіталізації у разі прийняття законопроєкту №14097. Пропозиції документа порушують принципи стабільності податкового законодавства, визначені Конституційним Судом України. Відповідно до цього принципу, зміни щодо ставки податку на прибуток банків, які прийняті пізніше 1 липня 2025, не можуть застосовуватись раніше, ніж у 2027 бюджетному році.

У повідомленні ЄБА йдеться, що у разі схвалення законопроєкту це буде вже третій рік, коли прибуток банків оподатковується за більш ніж подвійною ставкою (50%) порівняно з іншими галузями (18%). Загальна сума податку на прибуток, сплачена банками до бюджету за 2023 та 2024 роки, становить понад 170 млрд грн.

«Така завищена ставка оподаткування є не лише невиправданою, а й неконституційною, оскільки порушує статтю 42 Конституції України: «Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності», — йдеться у повідомленні. — Бізнес також звертає увагу, що ухвалення законопроєкту негативно позначиться на інвестиційній привабливості України, особливо у контексті запланованої приватизації державних банків АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Адже постійні зміни податкових правил підривають довіру інвесторів і створюють перманентну невизначеність для бізнесу. Банківська спільнота закликає народних депутатів не допустити поглиблення цих ризиків та забезпечити прогнозованість податкової політики».

Зазначається, що Європейська Бізнес Асоціація підтримує важливість забезпечення стабільних надходжень до бюджету та належного фінансування обороноздатності країни. Водночас запропоновані зміни можуть мати негативні наслідки для фінансової стабільності, капіталізації банків і відновлення кредитування економіки. Тому бізнес-спільнота закликає відхилити законопроєкт №14097 та розпочати відкритий діалог для пошуку збалансованих рішень для наповнення бюджету без шкоди банківському сектору та національній економіці.

