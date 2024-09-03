Фінустанови посилять моніторинг ділових відносин з особами PEP — НБУ

Фінансові установи на вимогу Національного банку України (НБУ) мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEP

Нацбанк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації та роз’яснення щодо застосування ризикоорієнтованого підходу до ділових відносин з клієнтами – політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами (PEP).

Про це йдеться у листі НБУ до банків, небанків, банківських асоціацій та асоціацій фінустанов, підготовленому за результатами перевірок окремих банків та небанківських фінансових установ.

Зокрема, фінустанови мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEP. Серед іншого лист містить приклади конкретних ситуацій, пов’язаних з обслуговуванням таких клієнтів, а також висновки щодо кожного з них.

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Регулятор наголосив на необхідності посилення систем внутрішнього контролю та управління ризиками ділових відносин з PEP. Також Нацбанк звернув увагу на вирішальну роль наглядової ради банку та керівництва установ щодо фінансового моніторингу та ефективного контролю виконання функцій суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема в процесі встановлення ділових відносин та обслуговування PEP.

Зазначається, що завдяки нововведенням фінустанови зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. А також посилити внутрішній контроль та підвищити ефективність управління ризиками.

Нагадаємо, НБУ змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб.

Так, для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб та створити на його базі Управління моніторингу пов’язаних осіб.

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Джерело: НБУ