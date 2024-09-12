close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінились ставки за депозитами для українців у банках — НБУ

12.09.2024 12:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Станом на кінець літа ставки за депозитами для населення в національній та іноземній валюті дещо знизились

Як змінились ставки за депозитами для українців у банках — НБУ

Фото: freepik.com

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для фізичних осіб (крім ФОПів) у серпні 2024 року становили 10,6% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому.

Водночас ставки за новими депозитами для українців в іноземній валюті залишились на такому ж рівні в 1,1%, свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Читайте також: Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Загалом депозитний портфель банків для населення зріс у серпні на 0,8% — з 1,137 до 1,147 трлн грн. Такий показник дещо перевищує рівень початку року (1,078 трлн грн).

При цьому обсяги депозитів зросли більше в іноземній валюті, ніж в національній. Депозитний портфель у гривні збільшився лише на 0,6% (з 747 до 751 млн грн) в той час, як у валюті — на 1,3% (з 391 до 396 млн грн в еквіваленті).

Починаючи з липня 2023 року, Нацбанк поступово знизив облікову ставку з 25% до 13%. Внаслідок цього падали й ставки за кредитами та депозитами для бізнесу та населення.

Вас може зацікавити: Що буде з гривневими депозитами до кінця року — Глобус Банк

В НБУ запевняють, що попри зниження ставки за строковими гривневими депозитами та державними облігаціями (ОВДП) й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення. Тобто залишаються вищими за поточний та прогнозний рівень інфляції.

За строковими гривневими депозитами в середньому пропонується близько 12,5% річних (близько 10% після вирахування податків), а за ОВДП – від 12,5% до 17% (не оподатковуються).

За прогнозом Нацбанку, споживчі ціни у 2024 році зростуть на 8,5%, але вже наступного року інфляція сповільниться до 6,6%, а надалі – до цілі 5%.

Нагадаємо, українці продовжують нарощувати обсяги депозитних вкладів в банках — за останні місяці сума зросла на кілька десятків мільярдів гривень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки кредитів на відновлення енергетики отримав бізнес — НБУ

Скільки грошей від ОВДП отримала Україна за час війни — НБУ

НБУ представив нову пам’ятну монету

За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Україна перейшла на нову структуру капіталу банків: що змінилось 12.09.2024

Україна перейшла на нову структуру капіталу банків: що змінилось
Місія МВФ узгодила новий кредит Україні на $1,1 млрд: які умови 11.09.2024

Місія МВФ узгодила новий кредит Україні на $1,1 млрд: які умови
НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ 10.09.2024

НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ
НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу 09.09.2024

НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу
НБУ запропонував банкам нове рішення щодо встановлення лімітів на перекази 09.09.2024

НБУ запропонував банкам нове рішення щодо встановлення лімітів на перекази
НБУ у серпні оштрафував чотири банки: на яку суму 09.09.2024

НБУ у серпні оштрафував чотири банки: на яку суму
Вибір редакції
Всі
Парний трейдинг: як заробляти на різниці цін активів
ТОП статей 12.09.2024

Парний трейдинг: як заробляти на різниці цін активів

 Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу
ТОП статей 10.09.2024

Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу
Останні новини
Сьогодні  17:30

ЄБРР надасть Кредобанку €100 млн на кредити для бізнесу

 Сьогодні  17:00

Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів

 Сьогодні  16:20

В Дії можна буде розлучитись: що відомо про потенційну функцію

 Сьогодні  15:40

Український ШІ-стартап залучив інвестиції від фонду співзасновників Uklon

 Сьогодні  15:00

ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро

 Сьогодні  14:20

Світовий банк надасть Міносвіти $415 млн: на що витратить

 Сьогодні  13:40

Ціна Dogecoin перевищила $0,1: причини

 Всі новини
credit link image