Як змінились ставки за депозитами для українців у банках — НБУ

Станом на кінець літа ставки за депозитами для населення в національній та іноземній валюті дещо знизились

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для фізичних осіб (крім ФОПів) у серпні 2024 року становили 10,6% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому.

Водночас ставки за новими депозитами для українців в іноземній валюті залишились на такому ж рівні в 1,1%, свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

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Загалом депозитний портфель банків для населення зріс у серпні на 0,8% — з 1,137 до 1,147 трлн грн. Такий показник дещо перевищує рівень початку року (1,078 трлн грн).

При цьому обсяги депозитів зросли більше в іноземній валюті, ніж в національній. Депозитний портфель у гривні збільшився лише на 0,6% (з 747 до 751 млн грн) в той час, як у валюті — на 1,3% (з 391 до 396 млн грн в еквіваленті).

Починаючи з липня 2023 року, Нацбанк поступово знизив облікову ставку з 25% до 13%. Внаслідок цього падали й ставки за кредитами та депозитами для бізнесу та населення.

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В НБУ запевняють, що попри зниження ставки за строковими гривневими депозитами та державними облігаціями (ОВДП) й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення. Тобто залишаються вищими за поточний та прогнозний рівень інфляції.

За строковими гривневими депозитами в середньому пропонується близько 12,5% річних (близько 10% після вирахування податків), а за ОВДП – від 12,5% до 17% (не оподатковуються).

За прогнозом Нацбанку, споживчі ціни у 2024 році зростуть на 8,5%, але вже наступного року інфляція сповільниться до 6,6%, а надалі – до цілі 5%.

Нагадаємо, українці продовжують нарощувати обсяги депозитних вкладів в банках — за останні місяці сума зросла на кілька десятків мільярдів гривень.

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За матеріалами РБК-Україна