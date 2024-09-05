НБУ представив нову пам'ятну монету

Національний банк України (НБУ) запустить в обіг пам’ятну монету на честь ще однієї видатної особистості — Сергія Параджанова

Нацбанк оголосив про введення в обіг пам’ятної монети «Сергій Параджанов» на честь 100 років від дня народження митця. Вона продовжує серію «Видатні особистості України».

Сергій Параджанов – геній, режисер, естет, візіонер, який увійшов в історію кінематографа як представник хвилі українського поетичного кіно. Шедеврами, що принесли йому світове визнання та численні міжнародні нагороди, були фільми «Тіні забутих предків» і «Колір граната».

В НБУ зазначають, що нова пам’ятна монета є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого й досі живе в кожному кадрі, у кожній сцені.

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Про монету

Монета номіналом 5 гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Елемент оздоблення – патинування. Тираж – до 7 500 штук.

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі його зерен. Представлений образ – це своєрідна алюзія оголеної душі маестро, у якій величезне місце було відведено Україні, де він певний час жив та працював.

На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також колаж із фрагментів його робіт, як віддзеркалення світу митця, його життєвого шляху. Угорі над композицією написи «СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ», «100».

Придбати ці пам’ятні монети можна буде з 10 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) презентував нові пам’ятні монети «Пльонтанізм», присвячені унікальній техніці живопису геніального українського художника Івана Марчука. Захід відбувся в межах персональної виставки видатного українського митця «Іван Марчук. Космічна містерія життя», що триває в Музеї історії міста Київ.

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Джерело: НБУ