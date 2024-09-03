Україна без копійки: НБУ пропонує змінити назву розмінної монети на «шаг»

У разі ухвалення парламентом відповідних законів, Національний банк зможе перейти до практичного втілення ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у «шагах»

Для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу України Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Щоб обґрунтувати свою ідею та її історичну доцільність, НБУ залучив до обговорення наукову спільноту. На цій пресконференції побували журналісти PaySpace Magazine. Тож всі деталі — далі у нашому репортажі.

Влучний час для відновлення національних традицій у грошовому обігу

На пресконференції, де керівництво НБУ оголосило про свій намір повернути історичну назву українських монет, Голова Національного банку України Андрій Пишний підкреслив, що сучасні соціологічні дослідження свідчать: зараз переважна більшість українців цікавляться історією та культурою своєї країни, пишаються її державними символами, зокрема українською мовою та національною валютою. Він також зазначив, що гроші є важливим символом державності, який кожен українець щодня тримає в руках.

Голова НБУ зазначив, що настав час повернути Україні те, що було втрачено через вплив російської пропаганди. Він підкреслив необхідність відновлення справедливості в грошовій системі країни та звільнення її від будь-яких асоціацій з російським впливом. За його словами, Україна має власну, історично обґрунтовану назву для дрібних монет — «шаг», і настав час повернути цю назву у грошовий обіг.

«Сьогодні в мене відчуття чогось насправді дуже-дуже важливого, якесь відновлення. Ні, не «яке-небудь» відновлення, а чітке відновлення історичної справедливості. Ми звикли, що важливі речі у нас розпочинаються зі слів «Цей день настав». І для мене цей день настав, адже сьогодні ми повертаємо своє. Сьогодні Національний банк ініціює зміну в обігу: заміну назви «копійка» на питому історичну назву – «шаг». Мені дуже подобається ця фраза — питома українська назва нашої розмінної монети, частини гривні», — поділився емоціями Пишний.

Наукова спільнота підтримує ініціативу Національного банку

Насамперед можливість перейменування українських монет з «копійка» на «шаг» досліджувалася істориками Національного банку, які працюють у Музеї грошей НБУ.

Історики наголошують, що назва «копійка» має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав.

Науковці докладно вивчали побутування назв монет та монетно-лічильних найменувань, особливості грошової лічби, традиції накопичення багатства в Україні. Отримані свідчення дають підстави сміливо стверджувати, що суто українською назвою для дрібних монет є «шаг». Наша гривня — княжого роду, а шаг — походить із славетного роду козацького.

Назва «шаг» походить від іранського слова «шагі», що на фарсі означає «царський». Слово «шаг» також означає царя, правителя, або ж «падишах» — царя. Але як це пов’язано з Україною?

Походження назви прийшло через Османську імперію. Монети «шаги» карбувалися на території Ірану, а в XVI столітті Османська імперія, проводячи експансійну політику і завойовницькі війни, завоювала частину Ірану. Там вона познайомилася з цією монетою і почала карбувати її на своїх монетних дворах. Відтак, монета поширилася по всій Османській імперії, зокрема в її європейській частині та на територіях, як-от Молдавське князівство, що зовсім близько до України. Міжнародні торгові контакти та грошовий обіг сприяли тому, що ця назва закріпилася в Туреччині за польськими монетами вартістю 3 гроші, які мали обіг у європейській частині Османської імперії. Наприкінці XVI століття «шаги» Османської імперії знецінилися через фінансову кризу та тривалі війни, які не завжди були успішними для османів. Вони зрівнялися за вартістю з мідними грошима Польського королівства, і назва «шаг» була перейнята в українську мову.

«Спочатку ця назва потрапила в розмовну мову, а згодом, коли козацька Україна утвердилася на наших землях, вона увійшла і в офіційні документи. Ми бачимо, що в письмових джерелах того часу ця назва згадується значно частіше. Розмовна мова має тенденцію спрощувати і скорочувати слова. Монету в три гроші називали «потройний» — це три склади. А «шаг» — лише один склад. Дуже швидко ця назва стала однією з найпоширеніших для позначення дрібних грошей в козацькій Україні. Коли грошова система Московського царства, яка згодом була реформована в грошову систему Російської імперії, заполонила Україну московськими монетами, українці все ж рахували московські копійки не на рублі, а на золоті та шаги», — навів факти старший науковий співробітник Національного музею історії України Владислав Безпалько.

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Натомість заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства НАН України, кандидат філологічних наук Олександр Скопненко вступив із Безпальком у цікаву наукову дискусію. Адже мовознавець має докази, що насправді слово «шаг» має цілком українське походження.

«Шаг — це частина української лінгвокультури, і це не викликає сумнівів. Пан Безпалько заявив, що він підтримуватиме гіпотезу про східне походження назви «шаг». Водночас, згідно з постулатами етимології, викладеними в етимологічних словниках, починаючи з етимологічного словника Фасмера, слово «шаг» має суто українське походження. Багато науковців підтримують цю думку. Ці два слова виникли в різних мовах незалежно одне від одного. Збіг їх фонетичної форми при різній семантиці називається випадковим співпадінням. Зверніть увагу, що при транскрипції цих слів латинською графікою вони матимуть різні форми», — доводить мовознавець.

Замість музейного експонату — в обіг

У своїй промові старший зберігач фондів Музею грошей НБУ, доктор історичних наук Андрій Бойко-Гагарін розповів про значення гривні та кроки з популяризації історії української валюти. Він зазначає, що під час екскурсій в музеї грошей часто обговорюються цікаві факти про гривню, зокрема її історичне походження та значення. Він також розповів про роботу музею щодо розвінчування радянських і російських фейків, пов’язаних з українською валютою, і представляє міні-експозицію з історичними зразками, такими як розмінні, поштові та гербові марки, а також цінні папери Української Народної Республіки. Окремо акцентується на історичних моментах, коли українські гроші заборонялися радянською владою, а також на існуванні української підпільної пошти, яка випускала марки, щоб популяризувати Україну за кордоном.

Бойко-Гагарін згадує, що шаги були настільки популярними, що їх навіть підробляли фальшивомонетники, що свідчить про їхню цінність та широке використання. Він наводить приклад художника Георгія Нардуса, який колекціонував шаги, включаючи підробки. Наприкінці промови спікер звертає увагу на те, що копійки використовувалися не лише в сучасних державах, де російська валюта домінує, але також у історичному контексті.

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Коли шаги з’являться в обігу?

Національний банк України підготував пропозиції щодо необхідних законодавчих змін, які включають:

внесення відповідних змін до статті 32 Закону України «Про Національний банк України»;

скасування двох постанов Президії Верховної Ради України:

«Про розмінну монету України» від 2 березня 1992 року № 2156-XII; «Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України» від 10 грудня 1991 року № 1952-XII;

внесення змін до законів України, таких як «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також до статті 249 Податкового кодексу України, з метою синхронізації термінології.

«У нас немає права законодавчої ініціативи. Ми звертаємося зі своєю ідеєю та пакетом законопроєктів до українських парламентарів. І щось мені підказує, що вони нас підтримають, адже зараз існує великий запит на повернення свого, на повне усунення будь-яких зв’язків з росією. «Копійка» — це те, що залишається в росії та білорусі. Я вважаю, що це частина нашої місії — відновлення історичної справедливості», — додав Голова НБУ.

Зокрема, пропонується встановити, що співвідношення між «копійкою» та «шагом» буде 1:1. Національний банк також розроблятиме дизайн, визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».

Після узгодження розроблених законопроєктів із зацікавленими державними органами Національний банк подасть їх на розгляд та затвердження до Верховної Ради України. Якщо Верховна Рада схвалить відповідні закони, Національний банк зможе розпочати практичну реалізацію ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у «шагах».

Національний банк не планує спеціально вилучати з обігу монети, номіновані в «копійках», і замінювати їх на «шаги». Монети «копійка» та «шаг» будуть перебувати в обігу паралельно, тому громадянам не доведеться вживати жодних додаткових заходів для обміну. Це дозволить уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення монет, номінованих у «шагах», в межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягу готівкових грошей в економіці.ʼ

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