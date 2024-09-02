Гривні — 28 років: цікаві факти про національну валюту

Сьогодні, 2 вересня, українська гривня святкує свій 28-й день народження. Це офіційна валюта України, яка має захопливу історію та багато цікавих фактів

Походження назви

Назва «гривня» походить від слова «гривна», що в давнину означало намисто або браслет, який використовували як прикрасу або знак влади. Вона також була одиницею ваги для срібла у Київській Русі.

Запровадження гривні

Вперше гривню як національну валюту було запроваджено в 1918 році, під час існування Української Народної Республіки. Однак, сучасна гривня була введена в обіг 2 вересня 1996 року, замінивши український карбованець.

Символ

1 березня 2004 року Національний банк України (НБУ) затвердив графічний символ для позначення української валюти. Цей знак складається з двох основних елементів. Перший елемент — це стилізована кирилична літера «г», що є першою літерою в слові «гривня». Другий елемент — дві горизонтальні паралельні лінії, які символізують стабільність національної валюти, а також високий потенціал і зростання економіки України.

Цікаве по темі: Історія гривні: як змінювався зовнішній вигляд національної валюти

Друк перших банкнот у Канаді

Перші банкноти сучасної гривні були надруковані в Канаді. Це було зроблено через відсутність необхідних потужностей для друку високоякісних банкнот в Україні на той час. Друк у Канаді дозволив забезпечити високий рівень якості та безпеки української валюти.

Наразі єдиним виробником банкнот є Банкнотно-монетний двір Нацбанку, а постачальником паперу для них Фабрика банкнотного паперу НБУ в Малині Житомирської області.

Для друку українських гривень використовують спеціальний папір, який містить бавовняне волокно, що забезпечує банкнотам міцність і довговічність. Папір також має водяні знаки та інші захисні елементи, які ускладнюють підробку.

Леся Українка

Леся Українка, видатна українська письменниця та поетеса, єдина жінка, зображена на сучасних банкнотах гривні. Вона з’являється на банкноті номіналом 200 гривень, що підкреслює її важливість у культурній спадщині України.

Дизайн банкнот

Дизайн українських гривень створено на основі ескізів українського художника Василя Лопати. На банкнотах зображені визначні постаті української історії, такі як Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Іван Мазепа, Тарас Шевченко та інші.

Захисні елементи

Гривня має сучасні засоби захисту від підробки, такі як водяні знаки, захисні стрічки та мікродрук. Це робить українські банкноти одними з найбільш захищених у світі.

Читайте також: НБУ презентував нові банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям Слава!»

Монети

Національний банк України регулярно випускає ювілейні та пам’ятні монети з різними тематиками, присвяченими важливим подіям, видатним особистостям та культурним здобуткам України.

Перші українські монети були виготовлені на Луганському верстатобудівному заводі та на Монетному дворі Італії. На сьогодні усі типи монет карбуються на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Чотири покоління

З 1992 року було випущено чотири покоління українських банкнот. Для покращення організації готівкового обігу, Національний банк України вилучив з обігу банкноти гривні, випущені до 2003 року, включно з банкнотами першого покоління (1992 року) та другого покоління (1994—2001 років). З 1 жовтня 2020 року ці банкноти більше не є засобом платежу.

Також у майбутньому Нацбанк планує поступово повністю замінити банкноти третього покоління (2003—2006 років) банкнотами четвертого покоління (2014—2019 років). З 1 жовтня 2020 року Нацбанк розпочав вилучення з обігу банкнот номіналом 1 і 2 гривні, а з 1 січня 2023 року — номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень третього покоління. Наразі в обігу перебуває четверте покоління — банкноти номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які банкноти найчастіше підробляють зловмисники — НБУ

Індекс Біг Мака: яке місце в рейтингу займає гривня

Що таке е-гривня і навіщо вона Україні

За матеріалами: Wikipedia.