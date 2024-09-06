Скільки грошей від ОВДП отримала Україна за час війни — НБУ

З моменту запровадження воєнного стану в Україні уряд залучив понад 1,1 млрд грн від продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на аукціонах

Протягом восьми місяців 2024-го держава залучила від розміщення ОВДП на аукціонах майже 319 млрд грн в еквіваленті: 232 959,1 млн грн, $1 456,6 млн та €670,8 млн.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 133 935,8 млн грн, $1 126,6 млн та €841,2 млн.

Загалом з початку повномасштабної війни й до 31 серпня 2024 року Кабмін на первинних аукціонах залучив майже 1 137 млрд грн в еквіваленті: 787 134,8 млн грн, $7 073,9 млн та €2 383,9 млн. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 563 307,6 млн грн, $7 262,3 млн та €2 091,8 млн.

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У січні-серпні 2024 року запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 105 199,7 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за ОВДП. Роловер вкладень в облігації за цей час становить 135% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

У серпні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, становила в гривні 16,50% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та в євро, в серпні не розміщувалися.

Військові ОВДП

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 вересня 2024 року він становив:

68 779,7 млн грн, або 33,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 серпня 65 168,4 млн грн, або 32,4%);

$1 556,9 млн або 58,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 серпня – $1 509,3 млн або 56,2%);

€103,1 млн, або 21,7 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 серпня – €100,6 млн, або 21,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності населення та бізнесу на 1 вересня 2024 року становив 137,4 млрд грн в еквіваленті. Це майже удвічі більше, ніж на початок осени 2023-го (67 млрд грн).

Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів станом на 1 вересня становив 6 552,9 млн грн, $24,8 млн та €100 тис.

Нагадаємо, за 7 місяців з початку року портфель ринкових ОВДП (без НБУ) збільшився на 10,7% (+94 млрд грн). Основний приріст (майже ¾) забезпечили банки, тоді якнайбільшими темпами зростав портфель бізнесу та населення.

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Джерело: НБУ