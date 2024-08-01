На скільки збільшився портфель ринкових ОВДП з початку року — Гетманцев

За 7 місяців з початку 2024 року портфель ринкових облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) збільшився більш на 10,7%

За 7 місяців з початку року портфель ринкових ОВДП (без НБУ) збільшився на 10,7% (+94 млрд. грн.). Основний приріст (майже ¾) забезпечили банки, тоді якнайбільшими темпами зростав портфель бізнесу та населення, пише голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики, народний депутат Данило Гетманцев у своєму Telegram.

За даними Національного банку України (НБУ), на 31 липня ОВДП в обігу за сумою основного боргу становили 1 653,4 млрд грн (+81,6 млрд грн з початку року).

Ринкові ОВДП — це облігації, які можуть вільно купуватися і продаватися на ринку цінних паперів, а ОВДП в обігу за сумою основного боргу — це термін, який відноситься до суми облігацій, що перебувають в обігу і представляють основний борг держави.

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Структура портфелю ОВДП за типом кредитора продовжує трансформуватись у бік ринкової частки боргу, що відображає відсутність емісійного фінансування бюджету з боку НБУ:

частка НБУ у загальному портфелі скоротилась з 43,9% на кінець 2023 року до 41% на 31 липня поточного року. На кінець 2022 року частка НБУ сягала 51,1%;

позицію найбільшого тримача ОВДП у 2024 році повернули собі банки, частка яких у загальному портфелі збільшилась з 41,3% до 43,4%.

найбільшими темпами з початку 2024 року зростав портфель ОВДП у власності юридичних (+20%) та фізичних осіб (+21%). Частки цих кредиторів у загальному портфелі ОВДП збільшились відповідно по підприємствам з 8,7% до 10%, населенню — з 3,3% до 3,8%;

продовжувався вихід з ОВДП нерезидентів, що призвів до подальшого скорочення їх частки з 2,7% до 1,9%.

тергромади, як і раніше, майже не вкладають вільні кошти в ОВДП (військові облігації): портфель ОВДП у їх власності складає 0,04% від ОВДП в обігу і близько 0,4% від вільного залишку невикористаних кошті місцевих бюджетів.

«До кінця року маємо суттєво наростити розміщення ОВДП на аукціонах. Нагадаю, урядовий законопроєкт щодо внесення змін до бюджету-2024 з метою фінансування військових видатків передбачає додаткове залучення ОВДП до кінця року на суму 160,2млрд. грн. Очевидно, що без зміни політики НБУ та стимулювання банків до купівлі військових облігацій, вийти на такі показники проведення аукціонів неможливо. Інше потенційне джерело — залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ (165 млрд грн). Вважаю, тергромади мають набагато помітніше вкладатись у цей інструмент», — вважає Гетманцев.

Бізнес та населення продовжують активно інвестувати у ОВДП.

«Водночас, вкотре звернусь із закликом до них: за можливості, вкладайте у військові облігації. Зараз всі процедури спрощені, можна купити легко через Дію. Комісії конкурентні. Реальні ставки залишаються привабливими, а разом із пільгами із ПДФО для фізичних осіб, цей інструмент значно випереджає банківські депозити по доходності. Головне: кожна інвестована навіть одна тисяча гривень в такі цінні папери, окрім гарантованого доходу інвестору, укріплює нашу обороноздатність», — додав нардеп.

Раніше ми писали, скільки грошей залучила Україна з продажу ОВДП за час війни. З початку повномасштабного вторгення рф український уряд виставляє на аукціонах ОВДП. З їх продажу за понад 2 роки вдалось залучити більш ніж 1 млрд грн.

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