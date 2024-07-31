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ФГВФО остаточно ліквідував один з банків-банкрутів

31.07.2024 20:00
Дарія Шуть
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В Україні більше немає банку «Аркада» — його ліквідацію завершено

ФГВФО ліквідував банк Аркада

Фото: freepik.com

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив процес ліквідації акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «Аркада», повідомляє пресслужба фонду.

Зокрема, 29 липня до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №1000701110056002945 про припинення державної реєстрації АТ АКБ «Аркада» як юридичної особи.

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Таким чином, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим. Повноваження ФГВФО як ліквідатора банку «Аркада» також припинено.

Зазначимо, банк «Аркада» внесли до категорії неплатоспроможних на підставі рішення Нацбанку України ще у серпні 2020 року. В межах виплат гарантованого відшкодування вкладники банку отримали понад 227,6 млн грн. Виплати було завершено на початку липня 2024 року.

Раніше ми писали, що за перше півріччя 2024-го до банків у ліквідації надійшло понад 2 млрд грн. Із загальної суми надходжень за пів року банки отримали:

  • 907,6 млн грн — від реалізації майна (активів);
  • 309,1 млн грн – від погашення кредитів;
  • 231,6 млн грн — від доходів за цінними паперами;
  • 24,9 млн грн — від оренди майна;
  • 621,2 млн грн — з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у першому півріччі 2024-го стали:

  • Айбокс Банк – 547,7 млн грн;
  • МР Банк – 475,2 млн грн;
  • Промінвестбанк – 265,9 млн грн;
  • Дельта Банк – 263,0 млн грн;
  • Мегабанк – 117,3 млн грн;
  • Банк Форвард – 112,9 млн грн.

Також ми повідомляли, що обсяги касових оборотів банків в Україні зросли за перше півріччя 2024 року. Загалом протягом січня-червня цього року до кас банків надійшло 1,308 млрд грн готівки. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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