ФГВФО остаточно ліквідував один з банків-банкрутів

В Україні більше немає банку «Аркада» — його ліквідацію завершено

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив процес ліквідації акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «Аркада», повідомляє пресслужба фонду.

Зокрема, 29 липня до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис №1000701110056002945 про припинення державної реєстрації АТ АКБ «Аркада» як юридичної особи.

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Таким чином, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим. Повноваження ФГВФО як ліквідатора банку «Аркада» також припинено.

Зазначимо, банк «Аркада» внесли до категорії неплатоспроможних на підставі рішення Нацбанку України ще у серпні 2020 року. В межах виплат гарантованого відшкодування вкладники банку отримали понад 227,6 млн грн. Виплати було завершено на початку липня 2024 року.

Раніше ми писали, що за перше півріччя 2024-го до банків у ліквідації надійшло понад 2 млрд грн. Із загальної суми надходжень за пів року банки отримали:

907,6 млн грн — від реалізації майна (активів);

309,1 млн грн – від погашення кредитів;

231,6 млн грн — від доходів за цінними паперами;

24,9 млн грн — від оренди майна;

621,2 млн грн — з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у першому півріччі 2024-го стали:

Айбокс Банк – 547,7 млн грн;

МР Банк – 475,2 млн грн;

Промінвестбанк – 265,9 млн грн;

Дельта Банк – 263,0 млн грн;

Мегабанк – 117,3 млн грн;

Банк Форвард – 112,9 млн грн.

Також ми повідомляли, що обсяги касових оборотів банків в Україні зросли за перше півріччя 2024 року. Загалом протягом січня-червня цього року до кас банків надійшло 1,308 млрд грн готівки. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

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