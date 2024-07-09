Вкладникам одного з банків-банкрутів поновили виплати — ФГВФО

Вкладники збанкрутілого КГС Банку зможуть отримати виплати офлайн або онлайн кількома способами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) поновить виплати гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ «КСГ Банк» з 10 липня.

Як повідомили в пресслужбі фонду, це стало можливим завдяки відновленню контролю над банком після тривалих судових процесів.

З огляду на це від завтра вкладники КСГ Банку, які ще не отримали гарантовану суму, можуть звертатись до банків-агентів Фонду за отриманням відшкодування за своїм вкладом без попереднього письмового звернення до Фонду.

Також вкладники можуть отримати кошти дистанційно:

через онлайн-сервіси (мобільні застосунки) ПриватБанку, Укргазбанку, ПУМБу, ТаскомБанку, Банку Південний, Sens Bank;

за допомогою мобільного застосунку Дія.

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Водночас у ФГВФО звернули увагу спадкоємців вкладників, для отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємець повинен попередньо письмово звернутись до Фонду. Виплати коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину здійснюються за результатами розгляду індивідуального письмового звернення спадкоємця на адресу Фонду.

Довідково

КСГ Банк наразі перебуває у стані ліквідації. Відновленню контролю Фонду над банком передували майже сім років судової тяганини, і остаточне рішення було ухвалено в кінці червня.

Колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру, перейменувавши банк на ПАТ «КСГ», змінили місцезнаходження юрособи, а надалі взагалі ліквідували її, виділивши «правонаступника». Так вони заблокували процедуру ліквідації. Фонд гарантування був змушений зупинити розрахунки із вкладниками та кредиторами банку.

До 7 квітня 2017 року Фонд гарантування виплатив вкладникам банку 47 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів цього банку становить 132,8 млн грн.

Нагадаємо, виконавча дирекція ФГВФО 1 квітня затвердила ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ». У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками банку було отримано понад 416,2 млн грн.

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