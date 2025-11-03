monobank запустив спільні картки для користувачів

Популярний український банк monobank запустив нову функцію — спільні картки

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

За його словами, тепер користувачам не потрібно постійно переказувати гроші один одному або ділитися фізичною карткою.

«А у нас з’явилися спільні картки! Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку — це трохи бісило (може і не трохи)», — написав Гороховський.

Нова функція дозволяє власнику рахунку поділитися доступом до своїх коштів із близькою людиною. Для цього потрібно оновити застосунок monobank, вибрати потрібну картку, натиснути «Відкрити доступ», обрати користувача зі списку контактів і встановити ліміт витрат на місяць. Після цього інший користувач отримає унікальну картку з власним номером, але спільним балансом.

Цікаве по темі: Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

Гороховський пояснив, що спільні картки створені так, щоб забезпечити і зручність, і законність операцій.

«Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером. Але баланс на ній спільний із вашим», — зазначив він.

Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з рахунку, тоді як отримувач доступу — лише свої транзакції. У будь-який момент власник основної картки може змінити ліміт або повністю закрити доступ.

Функція спільних карток стане у пригоді для родин, партнерів або батьків, які хочуть надати дітям обмежений доступ до коштів. monobank продовжує розширювати функціонал свого застосунку, роблячи спільне використання грошей зручнішим і безпечнішим.

Нагадаємо, що monobank додав нову функцію у застосунок. Тепер можна поскаржитися на Банки. Щоб поскаржитися на Банку треба перейти за посиланням банки, натиснути зверху три крапки і обрати пункт «Поскаржитися на цей збір». Це підкаже monobank, що потрібно уважно перевірити збір.

