monobank додав нову функцію у застосунок

10.09.2025 13:30
Ольга Деркач

Популярний український банк monobank оновив функціонал застосунку. Тепер можна поскаржитися на Банки

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Як наголосив Гороховський, це допоможе знаходити випадки шахрайський зборів.

«Час від часу вилазять випадки донат-шахрайства. Тепер ви можете нам це підсвітити», — написав він.

Щоб поскаржитися на Банку треба перейти за посиланням банки, натиснути зверху три крапки і обрати пункт «Поскаржитися на цей збір». Це підкаже monobank, що потрібно уважно перевірити збір.

Гороховський додав, що потрібно оновити застосунок monobank до останньої версії, щоб зʼявилася ця функція.

Нагадаємо, що monobank придбав окремий домен і розпочав тестування вебверсії свого маркетплейса Market. Наразі на сайті доступні для замовлення лише фірмові товари банку — картини за номерами та наліпки Mono. Кожен товар має вертикальний опис з прокручуванням інформації, що повторює інтерфейс розділу Market у застосунку. Однак класичного кошика, як у більшості e-commerce платформ, у вебверсії немає — оформлення замовлення здійснюється через сканування QR-коду з подальшим переходом у застосунок monobank.

Раніше ми писали, що Анатолій Рогальський залишає посаду директора з маркетингу monobank після восьми років роботи в команді. Вихід із компанії, за словами Рогальського, — не був несподіванкою, і став результатом тривалого діалогу з партнерами та збігся у часі з плановим піврічним переглядом цілей і результатів. У компанії поставилися до рішення з розумінням, врахували його внесок і запропонували коректні умови виходу.

Крім того, у monobank спростили перекази валюти між родичами. Раніше процедура була досить складною, тому нею майже не користувалися. Документи про зв’язки першої лінії (ваші батьки, друга половина або діти) передаються прямо в апці, а по всім іншім родичам родинний зв’язок допомагає встановити підтримка.

