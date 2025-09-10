monobank додав нову функцію у застосунок

Популярний український банк monobank оновив функціонал застосунку. Тепер можна поскаржитися на Банки

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

Як наголосив Гороховський, це допоможе знаходити випадки шахрайський зборів.

«Час від часу вилазять випадки донат-шахрайства. Тепер ви можете нам це підсвітити», — написав він.

Щоб поскаржитися на Банку треба перейти за посиланням банки, натиснути зверху три крапки і обрати пункт «Поскаржитися на цей збір». Це підкаже monobank, що потрібно уважно перевірити збір.

Цікаве по темі: monobank розширив функцію «Термінал у смартфоні»

Гороховський додав, що потрібно оновити застосунок monobank до останньої версії, щоб зʼявилася ця функція.

Нагадаємо, що monobank придбав окремий домен і розпочав тестування вебверсії свого маркетплейса Market. Наразі на сайті доступні для замовлення лише фірмові товари банку — картини за номерами та наліпки Mono. Кожен товар має вертикальний опис з прокручуванням інформації, що повторює інтерфейс розділу Market у застосунку. Однак класичного кошика, як у більшості e-commerce платформ, у вебверсії немає — оформлення замовлення здійснюється через сканування QR-коду з подальшим переходом у застосунок monobank.

Раніше ми писали, що Анатолій Рогальський залишає посаду директора з маркетингу monobank після восьми років роботи в команді. Вихід із компанії, за словами Рогальського, — не був несподіванкою, і став результатом тривалого діалогу з партнерами та збігся у часі з плановим піврічним переглядом цілей і результатів. У компанії поставилися до рішення з розумінням, врахували його внесок і запропонували коректні умови виходу.

Крім того, у monobank спростили перекази валюти між родичами. Раніше процедура була досить складною, тому нею майже не користувалися. Документи про зв’язки першої лінії (ваші батьки, друга половина або діти) передаються прямо в апці, а по всім іншім родичам родинний зв’язок допомагає встановити підтримка.

