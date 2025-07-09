close-btn
PaySpaceMagazine

Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market

09.07.2025 15:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Monobank придбав окремий домен і розпочав тестування вебверсії свого маркетплейса Market. Наразі на сайті доступні для замовлення лише фірмові товари банку — картини за номерами та наліпки Mono

Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market

Фото: expz.monobank.ua

Про це повідомляє kosht.media.

Кожен товар має вертикальний опис з прокручуванням інформації, що повторює інтерфейс розділу Market у застосунку. Однак класичного кошика, як у більшості e-commerce платформ, у вебверсії немає — оформлення замовлення здійснюється через сканування QR-коду з подальшим переходом у застосунок Monobank.

Нагадаємо, що маркетплейс Monobank запустили восени 2024 року з трьома категоріями товарів — гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка. До стартових партнерів (Moyo, КТС, Click) згодом приєдналися Foxtrot, iSpace та Цитрус.

У банку раніше визнавали, що обмеження маркетплейса лише межами застосунку стримує його розвиток: користуватись сервісом можуть лише клієнти Monobank, а просування товарів у соцмережах обмежене технічно. Тож запуск вебверсії розглядався як один із ключових способів розширення аудиторії та знищення цих бар’єрів.

Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market

Читайте також: CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду

Що відомо про вебверсію MonoMarket

Сайт вебверсії буде доступний за адресою monomarket.com.ua, однак основна сторінка наразі редиректить на сайт Monobank. При цьому, на окремих сторінках вже можна придбати брендовану продукцію банку.

До квітня 2025 року цей домен належав одеському магазину дитячих товарів. Через схожість назв при пошуку за фразою «market by mono» першим результатом часто був саме цей сайт, що зафіксував вебархів. Із 25 квітня головну сторінку оновили, і тепер вона веде на сайт Monobank.

Одеський магазин продовжує роботу під новим доменом — demomarket.com.ua, зареєстрованим 12 квітня 2025 року. Представники магазину підтвердили продаж старого домену, але від подальших коментарів відмовилися. У Monobank також утримались від офіційних заяв щодо запуску вебверсії маркетплейса.

Раніше ми писали, що monobank нещодавно запустив власний кваліфікований електронний підпис (КЕП — раніше електронний цифровий підпис) — monoКЕП.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank

Рубрики: E-commerceMonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду 06.07.2025

CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду
monobank спростив механізм валютних переказів між родичами 30.06.2025

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами
Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський 24.06.2025

Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський
monobank пропонує кешбек компаніям: подробиці 17.06.2025

monobank пропонує кешбек компаніям: подробиці
monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи 22.05.2025

monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи
monobank змінює структуру власності: що відомо 25.04.2025

monobank змінює структуру власності: що відомо
Вибір редакції
Всі
Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років
ТОП статей 04.07.2025

Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  15:00

Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market

 Сьогодні  14:00

Трамп запустив глобальний стримінговий сервіс Truth+

 Сьогодні  11:40

Активність у мережі Solana досягла нового рекорду

 Сьогодні  10:20

НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

 08.07.2025  21:00

Скільки Мінфін залучив від держоблігацій у 2025 році: інфографіка

 08.07.2025  20:20

Revolut запускає інвестиційні рахунки ISA та доступ до ETF

 08.07.2025  19:20

НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber