Monobank почав тестувати вебверсію власного маркетплейса Market

Monobank придбав окремий домен і розпочав тестування вебверсії свого маркетплейса Market. Наразі на сайті доступні для замовлення лише фірмові товари банку — картини за номерами та наліпки Mono

Про це повідомляє kosht.media.

Кожен товар має вертикальний опис з прокручуванням інформації, що повторює інтерфейс розділу Market у застосунку. Однак класичного кошика, як у більшості e-commerce платформ, у вебверсії немає — оформлення замовлення здійснюється через сканування QR-коду з подальшим переходом у застосунок Monobank.

Нагадаємо, що маркетплейс Monobank запустили восени 2024 року з трьома категоріями товарів — гаджети, смарт-електроніка та комп’ютерна техніка. До стартових партнерів (Moyo, КТС, Click) згодом приєдналися Foxtrot, iSpace та Цитрус.

У банку раніше визнавали, що обмеження маркетплейса лише межами застосунку стримує його розвиток: користуватись сервісом можуть лише клієнти Monobank, а просування товарів у соцмережах обмежене технічно. Тож запуск вебверсії розглядався як один із ключових способів розширення аудиторії та знищення цих бар’єрів.

Читайте також: CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду

Що відомо про вебверсію MonoMarket

Сайт вебверсії буде доступний за адресою monomarket.com.ua, однак основна сторінка наразі редиректить на сайт Monobank. При цьому, на окремих сторінках вже можна придбати брендовану продукцію банку.

До квітня 2025 року цей домен належав одеському магазину дитячих товарів. Через схожість назв при пошуку за фразою «market by mono» першим результатом часто був саме цей сайт, що зафіксував вебархів. Із 25 квітня головну сторінку оновили, і тепер вона веде на сайт Monobank.

Одеський магазин продовжує роботу під новим доменом — demomarket.com.ua, зареєстрованим 12 квітня 2025 року. Представники магазину підтвердили продаж старого домену, але від подальших коментарів відмовилися. У Monobank також утримались від офіційних заяв щодо запуску вебверсії маркетплейса.

Раніше ми писали, що monobank нещодавно запустив власний кваліфікований електронний підпис (КЕП — раніше електронний цифровий підпис) — monoКЕП.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський

monobank спростив механізм валютних переказів між родичами

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank