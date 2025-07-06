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CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду

06.07.2025 10:00
Микола Деркач
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Анатолій Рогальський залишає посаду директора з маркетингу monobank після восьми років роботи в команді

CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду: причина

Анатолій Рогальський Фото: uk.wikipedia.org / Silent-ZT, cloudinary.com

Про своє рішення він повідомив у Threads, а також підтвердив у коментарях профільним медіа. Вихід із компанії, за словами Рогальського, — не був несподіванкою, і став результатом тривалого діалогу з партнерами та збігся у часі з плановим піврічним переглядом цілей і результатів. У компанії поставилися до рішення з розумінням, врахували його внесок і запропонували коректні умови виходу.

Рогальський був частиною команди фактично від старту проєкту у 2017 році, обіймаючи посаду маркетинг-директора з перших місяців запуску. Упродовж п’яти років він формував як бренд, так і тональність комунікації з клієнтами. До приходу в монобанк працював у ПриватБанку як копірайтер, а також у команді ПриватМаркет під керівництвом Дмитра Дубілета.

У межах роботи в monobank Анатолій Рогальський ініціював запуск реферальної програми, яка стала одним із ключових драйверів зростання клієнтської бази. Також він був одним із творців сервісу «Банка», що набув популярності під час повномасштабної війни. У 2021 році його внесли до рейтингу Forbes «30 до 30» як одного з найвпливовіших молодих фахівців у сфері маркетингу.

Читайте також: Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський

CMO monobank Анатолій Рогальський залишає посаду

Фото: threads.com/@rogalskiy.a

Після звільнення Рогальський не розкриває планів щодо подальшої професійної діяльності. Наразі він перебуває у відпустці. monobank не призначив нового маркетинг-директора, натомість планує продовжувати роботу з наявною командою, яка сформувалась під його керівництвом.

Нагадаємо, що monobank був заснований колишніми топменеджерами ПриватБанку — Олегом Гороховським, Дмитром Дубілетом та Михайлом Рогальським. Розробкою платформи займалася компанія Fintech Band.

monobank працює під банківською ліцензією Універсал Банку, що входить до групи «ТАС» Сергія Тігіпка.

Приблизно три місяці тому Олег Гороховський і Михайло Рогальський збільшили свої частки у компанії Fintech Band, через кіпрську Crestline Limited. Станом на зараз кожен з них володіє по 31,96% безпосередньо, а також додатково контролює ще по 5,24% через опосередковані структури.

Таке рішення директора з маркетингу монобанку відкриває нову сторінку в історії бренду.

Раніше ми писали, що monobank нещодавно запустив власний кваліфікований електронний підпис (КЕП — раніше електронний цифровий підпис) — monoКЕП.

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Допоміжні матеріали epravda.com.ua, forbes.ua, ain.ua.

Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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