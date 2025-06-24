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Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський

24.06.2025 14:50
Микола Деркач
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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну користувачі monobank зібрали понад 100 мільярдів гривень благодійних внесків через сервіс «Банка»

monobank

Фото: unsplash.com

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський

«Сьогодні донатний ювілей. 100 000 000 000 грн зібрано на Банки моно. Нехай це нагадує всім причетним, наскільки ви великі люди!» — написав він у Telegram.

Нагадаємо, що інструмент збору коштів «Банка» з’явився у лютому 2022 року, у перші дні повномасштабної війни, і швидко став одним із наймасовіших способів підтримки армії, гуманітарних місій, волонтерських ініціатив і людей, які опинилися у скруті. Формат максимально спрощує процес збору: будь-який користувач може створити власну «банку» просто в застосунку, обрати її публічний або приватний статус, встановити мету, суму та поширити посилання серед знайомих або в соцмережах.

За словами представників monobank, ця функція стала справжнім інструментом «цифрового волонтерства», який об’єднав мільйони українців. Деякі кампанії зі збору коштів ставали вірусними, як-от мільйонні донати на безпілотники, дрони-камікадзе, медичне обладнання, пікапи для ЗСУ чи гуманітарну допомогу постраждалим від окупації.

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Користувачі банку зазвичай донатять напряму зі своїх рахунків, а сервіс дозволяє бачити статистику збору в режимі реального часу. За останні два роки було створено сотні тисяч «банок» — від приватних ініціатив до офіційних зборів фондів, волонтерських штабів, публічних осіб та державних установ.

На тлі загальної цифровізації фінансового сектору в Україні та високого рівня довіри до внутрішніх ІТ-продуктів monobank закріпився як один із лідерів серед платформ для донатів. Також у банку наголошують, що не беруть комісію за перекази в межах «банок», а самі розробники часто беруть участь у благодійних кампаніях особисто.

100 мільярдів гривень — це рекордна сума, яка демонструє масштаб громадянської участі та стійкість українського суспільства. У перерахунку це близько $2,5 мільярда (за середнім курсом за період), які українці добровільно пожертвували на спільну перемогу та допомогу ближнім.

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Рубрики: MonobankБанкиВійна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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