Українці задонатили 100 млрд грн через «банки» monobank — Гороховський

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну користувачі monobank зібрали понад 100 мільярдів гривень благодійних внесків через сервіс «Банка»

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський

«Сьогодні донатний ювілей. 100 000 000 000 грн зібрано на Банки моно. Нехай це нагадує всім причетним, наскільки ви великі люди!» — написав він у Telegram.

Нагадаємо, що інструмент збору коштів «Банка» з’явився у лютому 2022 року, у перші дні повномасштабної війни, і швидко став одним із наймасовіших способів підтримки армії, гуманітарних місій, волонтерських ініціатив і людей, які опинилися у скруті. Формат максимально спрощує процес збору: будь-який користувач може створити власну «банку» просто в застосунку, обрати її публічний або приватний статус, встановити мету, суму та поширити посилання серед знайомих або в соцмережах.

За словами представників monobank, ця функція стала справжнім інструментом «цифрового волонтерства», який об’єднав мільйони українців. Деякі кампанії зі збору коштів ставали вірусними, як-от мільйонні донати на безпілотники, дрони-камікадзе, медичне обладнання, пікапи для ЗСУ чи гуманітарну допомогу постраждалим від окупації.

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Користувачі банку зазвичай донатять напряму зі своїх рахунків, а сервіс дозволяє бачити статистику збору в режимі реального часу. За останні два роки було створено сотні тисяч «банок» — від приватних ініціатив до офіційних зборів фондів, волонтерських штабів, публічних осіб та державних установ.

На тлі загальної цифровізації фінансового сектору в Україні та високого рівня довіри до внутрішніх ІТ-продуктів monobank закріпився як один із лідерів серед платформ для донатів. Також у банку наголошують, що не беруть комісію за перекази в межах «банок», а самі розробники часто беруть участь у благодійних кампаніях особисто.

100 мільярдів гривень — це рекордна сума, яка демонструє масштаб громадянської участі та стійкість українського суспільства. У перерахунку це близько $2,5 мільярда (за середнім курсом за період), які українці добровільно пожертвували на спільну перемогу та допомогу ближнім.

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