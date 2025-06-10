close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків

10.06.2025 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків

НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Так, з 11 червня 2025 року:

  • з переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227102 з огляду на його планове погашення 21 травня 2025 року в повному обсязі;
  • натомість до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000235642, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 27 травня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Цікаве по темі: Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2025

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 червня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме:  UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934 та новий UA4000235642.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 06 червня 2025 року № 188-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набирає чинності з 10 червня 2025 року.

Нагадаємо, що правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок 09.06.2025

НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок
Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2025 07.06.2025

Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2025
Що відбувається в економіці України — звіт НБУ 06.06.2025

Що відбувається в економіці України — звіт НБУ
Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ 06.06.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у травні — НБУ
НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів 05.06.2025

НБУ змінює порядок еквайрингу платіжних інструментів
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде далі 05.06.2025

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде далі
Вибір редакції
Всі
Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній
ТОП статей 06.06.2025

Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній

 Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
ТОП статей 05.06.2025

Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям
Останні новини
Сьогодні  13:00

Київстар успішно протестував сумісність мережі зі Starlink

 Сьогодні  11:40

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025

 Сьогодні  10:20

НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків

 09.06.2025  19:00

НБУ застосував заходи впливу до трьох кредитних спілок

 09.06.2025  17:30

2 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом

 09.06.2025  16:00

БЕБ викрило на шахрайстві працівницю «Айбокс банку» підсанкційної Альони Шевцової

 09.06.2025  13:00

Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber