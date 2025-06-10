НБУ оновлює перелік бенчмарк-ОВПД для банків

Національний банк України (НБУ) актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

Так, з 11 червня 2025 року:

з переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227102 з огляду на його планове погашення 21 травня 2025 року в повному обсязі;

натомість до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000235642, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 27 травня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

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Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 червня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934 та новий UA4000235642.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 06 червня 2025 року № 188-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набирає чинності з 10 червня 2025 року.

Нагадаємо, що правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення.

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Джерело: НБУ.