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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде далі

05.06.2025 15:40
Микола Деркач
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Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде далі

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

П’ять ключових меседжів про рішення:

  1. Інфляція у травні, ймовірно, сягнула локального максимуму і далі почне знижуватися завдяки новим врожаям, ліпшій ситуації в енергетиці, здешевленню нафти в світі, впливу монетарної політики. Значний статистичний ефект матиме і висока база порівняння минулого року.

Швидкість зниження інфляції також залежатиме від фактичних наслідків весняних заморозків та погоди влітку.

  1. Ключовим ризиком для економіки та інфляції залишається перебіг повномасштабної війни та пов’язані з нею ризики додаткових бюджетних потреб, пошкоджень інфраструктури, поглиблення міграції. Окремий ризик – суттєвіший негативний вплив погодних умов на врожаї.
  2. Очікується, що зовнішнє фінансування надходитиме в достатніх обсягах, що даватиме змогу зберігати макрофінансову стійкість. Надходження з початку року сягнули $18 млрд.

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  1. Завдяки попереднім заходам НБУ – підвищенню облікової ставки в грудні- – березні, змінам до операційного дизайну процентної політики у квітні та підтриманню стійкості валютного ринку – інтерес населення до гривневих заощаджень пожвавився.

Місячний приріст гривневих депозитів населення на строк понад 3 місяці сягнув у квітні – травні 5-6 млрд грн порівняно з менш ніж 2 млрд грн у грудні – лютому.

Загалом на кінець травня такі строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, а вкладення в гривневі ОВДП – на 11 млрд грн.

Чистий попит населення на валюту суттєво зменшився. У квітні та травні він був більш ніж на $1 млрд нижчим, ніж у січні. Ситуація на валютному ринку залишалася стійкою, а очікування – контрольованими, що стримувало ціновий тиск.

  1. Рішення зберегти ставку на рівні 15,5% дасть змогу і надалі забезпечувати належні монетарні умови для повернення інфляції до зниження в найближчі місяці. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань. Водночас очікується, що це рішення не матиме негативного впливу на динаміку кредитування.

У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж прогнозувалося у квітні. Якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий до додаткових заходів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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