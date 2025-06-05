НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що буде далі

Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення

Про це повідомила пресслужба регулятора.

П’ять ключових меседжів про рішення:

Інфляція у травні, ймовірно, сягнула локального максимуму і далі почне знижуватися завдяки новим врожаям, ліпшій ситуації в енергетиці, здешевленню нафти в світі, впливу монетарної політики. Значний статистичний ефект матиме і висока база порівняння минулого року.

Швидкість зниження інфляції також залежатиме від фактичних наслідків весняних заморозків та погоди влітку.

Ключовим ризиком для економіки та інфляції залишається перебіг повномасштабної війни та пов’язані з нею ризики додаткових бюджетних потреб, пошкоджень інфраструктури, поглиблення міграції. Окремий ризик – суттєвіший негативний вплив погодних умов на врожаї. Очікується, що зовнішнє фінансування надходитиме в достатніх обсягах, що даватиме змогу зберігати макрофінансову стійкість. Надходження з початку року сягнули $18 млрд.

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Завдяки попереднім заходам НБУ – підвищенню облікової ставки в грудні- – березні, змінам до операційного дизайну процентної політики у квітні та підтриманню стійкості валютного ринку – інтерес населення до гривневих заощаджень пожвавився.

Місячний приріст гривневих депозитів населення на строк понад 3 місяці сягнув у квітні – травні 5-6 млрд грн порівняно з менш ніж 2 млрд грн у грудні – лютому.

Загалом на кінець травня такі строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, а вкладення в гривневі ОВДП – на 11 млрд грн.

Чистий попит населення на валюту суттєво зменшився. У квітні та травні він був більш ніж на $1 млрд нижчим, ніж у січні. Ситуація на валютному ринку залишалася стійкою, а очікування – контрольованими, що стримувало ціновий тиск.

Рішення зберегти ставку на рівні 15,5% дасть змогу і надалі забезпечувати належні монетарні умови для повернення інфляції до зниження в найближчі місяці. Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань. Водночас очікується, що це рішення не матиме негативного впливу на динаміку кредитування.

У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж прогнозувалося у квітні. Якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий до додаткових заходів.

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