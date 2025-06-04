Скільки додаткових податків мають сплатити банки за 2024 рік — Опендатабот

Національний банк України (НБУ) оприлюднив фінальну версію балансових звітів банків за 2024 рік, яка враховує коригуючі проводки. Прибуток до оподаткування зменшився на 1% у порівнянні до попереднього звіту, натомість податок до сплати зріс майже на 15%. Сукупний прибуток банків після оподаткування зменшився до 90,9 млрд грн. 93% донарахувань припало на державні банки

186,8 млрд грн склав сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік — майже стільки ж, як і за попередніми даними НБУ. Проте прибуток після оподаткування просів значно — на 12,8 млрд грн (тобто на 12%) і тепер становить 90,9 млрд грн.

Це сталось через суттєве донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн.

Відповідно, податок з’їсть 51% від прибутку. До порівняння, у 2023 році цей показник становив 48%, а у 2022 — лише 25%.

93% усіх донарахувань припало на державні банки — це 11,78 млрд грн додаткових податків. Найбільше сплатив Ощадбанк: податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза — з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Укрексімбанк додатково сплатив 2,94 млрд грн — його податок зріс у 15 разів. Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) — у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Єдиним держбанком, де податок зменшився, став Укргазбанк: -455 млн грн.

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Банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн.

Банкам з приватним капіталом донарахували 1,34 млрд грн, найбільше — А-Банку (+541 млн грн), Банку Південний (+308 млн грн) та МТБ (+225 млн грн).

Найбільше податок на прибуток після коригування зріс в Українського банку реконструкції та розвитку — у 84 рази: з 247 тис. грн до 20,76 млн грн.

Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків — на 12,7 млрд грн. Водночас у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на Укргазбанк). У результаті сума податку перевищила чистий прибуток банків на 5 млрд грн.

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Джерело: Опендатабот.