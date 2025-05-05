Гетманцев розкрив, скільки принесли бюджету підвищені податки для банків

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів скільки грошей надійшло до бюджету України завдяки підвищенню податків для банків

Про це він написав у своєму Telegram.

Він заявив, що банки задекларували 62,4 млрд грн податку на прибуток за 4 квартал 2024 року, сплата яких припадала на 2025 рік.

За його словами, із цієї суми близько 50 млрд грн — це результат підвищення ставки податку з 25% до 50%, а також заборони враховувати збитки минулих років при розрахунку.

За підсумками 2024 року, рівень сплати податку на прибуток у банків зріс до 18,4% — це на 1 п.п. більше, ніж у 2023 році.

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У 1 кварталі 2025 року банки забезпечили 43,2% усіх надходжень податку на прибуток до зведеного бюджету.

«Так, підвищити ставку «заднім числом» — рішення неоднозначне і викликає багато дискусій. Водночас це надходження у розмірі 50 млрд грн, які вже працюють на оборону», — написав Гетманцев.

Нагадаємо, що фіскалізація та вихід з тіні грального бізнесу дали позитивний ефект у податковому надходженні до бюджету. У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 5,4 млрд грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше ми писали, скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City. Частка резидентів Дія.City, які обрали ПнВК, становила 45%, що менше аналогічного періоду минулого року (49%). У І кварталі 2025 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 7,1 млрд грн (без ЄСВ) (зокрема платники на особливих умовах (ПнВК) — 3,5 млрд грн), з них:

податок на прибуток — 1,4 млрд грн (у тому числі ПнВК 0,5 млрд грн);

податок на додану вартість — 2,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,3 млрд грн);

податок і збір на доходи фізичних осіб — 3,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,8 млрд грн).

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