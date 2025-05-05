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Гетманцев розкрив, скільки принесли бюджету підвищені податки для банків

05.05.2025 10:10
Ольга Деркач
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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів скільки грошей надійшло до бюджету України завдяки підвищенню податків для банків

Гетманцев розкрив, скільки принесли бюджету підвищені податки для банків

Гетманцев розкрив, скільки принесли бюджету підвищені податки для банків Фото: unsplash.com, youtube.com, freepik.com

Про це він написав у своєму Telegram.

Він заявив, що банки задекларували 62,4 млрд грн податку на прибуток за 4 квартал 2024 року, сплата яких припадала на 2025 рік.

За його словами, із цієї суми близько 50 млрд грн — це результат підвищення ставки податку з 25% до 50%, а також заборони враховувати збитки минулих років при розрахунку.

За підсумками 2024 року, рівень сплати податку на прибуток у банків зріс до 18,4% — це на 1 п.п. більше, ніж у 2023 році.

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У 1 кварталі 2025 року банки забезпечили 43,2% усіх надходжень податку на прибуток до зведеного бюджету.

«Так, підвищити ставку «заднім числом» — рішення неоднозначне і викликає багато дискусій. Водночас це надходження у розмірі 50 млрд грн, які вже працюють на оборону», — написав Гетманцев.

Нагадаємо, що фіскалізація та вихід з тіні грального бізнесу дали позитивний ефект у податковому надходженні до бюджету. У січні-березні 2025 року до бюджету надійшло 5,4 млрд грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Раніше ми писали, скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City. Частка резидентів Дія.City, які обрали ПнВК, становила 45%, що менше аналогічного періоду минулого року (49%). У І кварталі 2025 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 7,1 млрд грн (без ЄСВ) (зокрема платники на особливих умовах (ПнВК) — 3,5 млрд грн), з них:

  • податок на прибуток — 1,4 млрд грн (у тому числі ПнВК 0,5 млрд грн);
  • податок на додану вартість — 2,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,3 млрд грн);
  • податок і збір на доходи фізичних осіб — 3,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,8 млрд грн).

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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