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Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City

25.04.2025 10:30
Ольга Деркач
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З початку впровадження Дія.City до реєстру було включено 1 971 компанію. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі резидентів Дія.City перебувало 1 695 юридичних осіб

Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City

Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City Фото: facebook.com/city.diia, unsplash.com

Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Частка резидентів Дія.City, які обрали ПнВК, становила 45%, що менше аналогічного періоду минулого року (49%).

У І кварталі 2025 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 7,1 млрд грн (без ЄСВ) (зокрема платники на особливих умовах (ПнВК) — 3,5 млрд грн), з них:

  • податок на прибуток — 1,4 млрд грн (у тому числі ПнВК 0,5 млрд грн);
  • податок на додану вартість — 2,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,3 млрд грн);
  • податок і збір на доходи фізичних осіб — 3,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,8 млрд грн).

Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City

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У 2025 році платники, які обрали ПнВК, відзвітували за річний податок на прибуток і задекларували 413,5 млн грн, що становить 13,5% від загальної суми. Натомість платники, які перебувають на загальній системі оподаткування, задекларували 2 652,4 млн грн (86,5%).

Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City

У цілому в 2024 році резиденти Дія.City сплатили до зведеного бюджету 16,8 млрд грн — це у 1,98 раза більше, ніж у 2023 році. При цьому кількість резидентів також зросла у 1,9 раза (769 суб’єктів у 2023 році).

Порівняльні дані:

  • 2023 рік: 8,5 млрд грн (зокрема, податок на прибуток — 1,7 млрд грн; податок на додану вартість — 3,52 млрд грн; податок і збір на доходи фізичних осіб — 3,2 млрд грн);
  • 2024 рік: 16,8 млрд грн (зокрема, податок на прибуток — 3,3 млрд грн; податок на додану вартість — 6,7 млрд грн; податок і збір на доходи фізичних осіб — 6,7 млрд грн).

Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City

З моменту запровадження спеціального правового режиму Дія.City його резиденти сплатили до державного бюджету України 32,4 млрд грн податків, що свідчить про вагомий внесок IT-компаній у фінансову стабільність країни та підтверджує ефективність цього інструменту підтримки цифрового бізнесу.

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Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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