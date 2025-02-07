Понад 200 компаній покинули проєкт Дія.City

З моменту запуску Дія.City кількість резидентів стабільно зростає, хоча деякі компанії все ж виходять із проєкту з різних причин. Усього за час його існування припинили участь 200 компаній

Дія.City продовжує розширюватися і до кінця 2025 року планує збільшити кількість резидентів до 2000. Про це в інтерв’ю DOU повідомила керівниця проєктного офісу Дія.City Наталя Денікеєва.

За її словами, станом на початок 2025 року зареєстровано приблизно 1550 компаній, у яких працює понад 96 000 фахівців. Близько 60% айтівців мають трудові договори, 35% – гіг-контракти, а ще 5% – співпрацюють у форматі ФОП.

Щотижня до Дія.City приєднується від 12 до 18 нових компаній. Водночас з моменту запуску спецрежиму його покинули 200 компаній. Із них 60% втратили статус резидента через недотримання вимог, решта 40% – вийшли добровільно. Як приклад Наталя навела Revolut.

«Ми можемо діяти лише так, як написано в законі. Навіть якщо компанія забула щось зробити вчасно, ми при всьому бажанні й розумінні нічого не вдіємо. Так було з Revolut, іміджевий резидент. Але якщо він не виконав норми закону, ми нічого не можемо зробити. Єдине, що ми можемо, заздалегідь попереджати, нагадувати про терміни подання звітності», — зазначила Денікеєва.

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Серед великих резидентів спецрежиму – глобальні компанії, зокрема EPAM, SoftServe, MacPaw, monobank, GlobalLogic та інші. Загалом 38 із 50 топових компаній за версією DOU є резидентами Дія.City. Інші 12 не доєдналися до проєкту, здебільшого через складну корпоративну структуру або через те, що їхні штаб-квартири розташовані за межами України.

Нагадаємо, що резиденти Дія.City сплатити рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни

«₴18+ мільярдів податків до держбюджету сплатили резиденти Дія.City за 2024 рік, — розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Це рекордна сума за три роки. Податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни. Коли бізнес працює «в білу», він забезпечує стабільність та обороноздатність країни».

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