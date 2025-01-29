Резиденти Дія.City сплатили рекордну суму податків — Федоров

Резиденти Дія.City сплатити рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«₴18+ мільярдів податків до держбюджету сплатили резиденти Дія.City за 2024 рік, — пише Федоров. — Це рекордна сума за три роки. Податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни. Коли бізнес працює «в білу», він забезпечує стабільність та обороноздатність країни».

Він також розповів, що до Дія.City вже долучилося 1 522 резидент.

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«Щоб підприємці працювали чесно, вони мають отримувати найвигідніші умови для розвитку свої справи. Це вдалося втілити в Дія.City, до простору долучилося вже 1 522 резиденти. У Дія.City технологічний бізнес може будувати прозору корпоративну інфраструктуру компанії, користуватися вигідними інструментами для залучення інвестицій», — написав міністр.

Нагадаємо, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця. Він висловив впевненість, що в процесі євроінтеграції банківська таємниця для працівників податкової служби буде скасована.

Раніше ми писали, що Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок. За його словами, тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями.

Крім того, у 2025 році українці платитимуть податки на нерухомість по-новому. З 1 січня 2025 року набуває чинності оновлена форма декларації для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це рішення прийнято з метою приведення документа у відповідність до нового національного класифікатора будівель і споруд (НК 018:2023).

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