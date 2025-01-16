Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування посилок

Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев вніс у Раду законопроєкти про оподаткування всіх посилок
Про це він повідомив у своєму Telegram.
«На вимогу бізнесу — АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок», — написав Гетманцев.
За його словами, тексти проєктів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями.
Законопроєкти пропонують запровадити такі правила:
- безоподатковувані товари: громадяни зможуть отримувати товари вартістю до 45 євро без сплати ПДВ за умови, що такі товари надсилаються фізичними особами на їхню адресу безкоштовно та без комерційної мети;
- оподаткування покупок на маркетплейсах: товари, придбані громадянами на маркетплейсах або подібних платформах, будуть підлягати оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості. Водночас ввізне мито стягуватиметься лише у випадках, коли вартість таких товарів перевищує 150 євро.
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Для спрощення адміністрування ПДВ та пришвидшення митного оформлення посилок пропонується:
- запровадження механізму IOSS: за прикладом країн ЄС, створити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або платформою (маркетплейсом чи подібною), яка сприяє постачанню цих товарів;
- нова митна декларація: Ввести нову форму митної декларації для товарів із незначною вартістю, зі структурою даних, подібною до декларації Н7, що використовується в країнах ЄС. При цьому існуючі форми документів для декларування посилок залишаться в обігу.
Сплата ПДВ постачальником товару або платформою (маркетплейсом) усуне потребу у додаткових митних платежах з боку покупця під час оформлення посилки на митниці та сприятиме прискоренню митних процедур.
«Пропоную колегам підтримати ініціативу бізнесу та долучитися до підписання законопроектів (картки 1783273, 1783307)», — написав Гетманцев.
Раніше ми писали, скільки отримав держбюджет від «податку на Google» минулого року. Темпи зростання надходжень за останні роки значно перевищили очікування.
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