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Український стартап-єдиноріг Grammarly став резидентом Дія.City

01.11.2024 18:50
Ольга Деркач
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Українська онлайн-платформа Grammarly, яка використовує штучний інтелект для покращення спілкування англійською мовою, приєдналася до спеціального правового режиму Дія.City

Український стартап-єдиноріг Grammarly став резидентом

Український стартап-єдиноріг Grammarly став резидентом Дія.City Фото: tr.tax.gov.ua, pngwing.com

Як повідомляє DOU, заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков підписав відповідний наказ. ТОВ «ГРЕММЕРЛІ УКРАЇНА» офіційно приєдналося до платформи Дія.City 30 жовтня, отримавши статус її резидента.

Grammarly — онлайн-платформа на базі штучного інтелекту, створена в Україні для допомоги у спілкуванні англійською мовою, запущена у 2009 році. Компанію заснували українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер.

Grammarly покращує якість письмового мовлення, пропонуючи поради щодо граматики, механіки письма, чіткості (консистентності й зрозумілості), емоційного забарвлення (багатство словникового запасу, різноманітність), а також тону повідомлення (рівень формальності, ввічливість, впевненість). Офіси компанії розташовані у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку, Ванкувері та Берліні.

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Grammarly доступна на різних платформах і пристроях: у вигляді вебредактора, настільних додатків для Windows і Mac, браузерних розширень (для Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), додатків для iPad, мобільних клавіатур (iOS, Android) та надбудови для Microsoft Office.

Нагадаємо, що Grammarly запустила інструмент для перевірки тексту на плагіат і ШІ. Grammarly оголосила про запуск Authorship — інструменту, який дає змогу користувачам продемонструвати, які частини документа були створені людиною, згенеровані або відредаговані штучним інтелектом. Authorship доступна в бета-версії в Google Документах для всіх клієнтів Grammarly з вересня 2024 року, а до кінця 2024 року стане доступною в Microsoft Word і Pages.

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Допоміжні джерела: Wikipedia.

Рубрики: СтартапиДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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