4 криптовалюти, які варто купити у листопаді

Листопад обіцяє стати важливим місяцем для криптовалютних ентузіастів. Ринок переповнений цифровими активами, які мають потенціал для значного зростання. Інвестори уважно стежать за токенами, які можуть принести вражаючі прибутки, зосереджуючись на тих, які готові до значного зростання

PEPE (PEPE)

PEPE — мемкоїн, який штурмує криптовалютний світ. Запущений на Ethereum як данина поваги до мему Метта Ф’юрі про жабеня Пепе, PEPE втілює в собі веселу та вірусну природу інтернет-культури.

У квітні та травні 2023 року, завдяки стрімкому зростанню, ринкова капіталізація PEPE злетіла до $1,6 млрд, перетворивши перших власників на мільйонерів. Таке стрімке зростання спричинило «сезон мемів», наповнивши ринок новими криптовалютами, заснованими на мемах.

На поточному ринку, чарівність PEPE робить його привабливою перспективою для тих, хто приймає високоризиковану і високоприбуткову природу мемкоїнів. Невідомо, чи досягне він нових висот, але його вплив на криптоландшафт незаперечний.

Sei (SEI)

Це перший галузевий блокчейн першого рівня, розроблений для торгівлі, який надає біржам виняткову перевагу. Sei може обробляти величезну кількість ордерів в секунду, а час завершення транзакції складає всього 380 мілісекунд. Це означає, що угоди відбуваються майже миттєво, що є значним стрибком вперед.

Дивлячись на поточний ринок, потенціал зростання Sei привертає увагу. Якщо вона досягне своєї верхньої цінової цілі, то до 2030 року може зрости на 323,76%. Це позиціонує Sei як інтригуючий варіант у порівнянні з іншими монетами.

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Aptos (APT)

Aptos, яку часто називають «вбивцею Solana», піднімає хвилю, обіцяючи створити швидший, дешевший і надійніший блокчейн. Він має на меті вирішити проблеми високих комісій за транзакції та уповільнення роботи мережі. Створена Aptos Labs, Aptos використовує систему підтвердження частки, щоб забезпечити безперебійну роботу. Він також представляє нову мову програмування під назвою Move, яка розроблена, щоб бути безпечною і гнучкою для створення смарт-контрактів і Web3-застосунків.

Оскільки крипторинок постійно розвивається, монети, які пропонують реальні рішення існуючих проблем, як правило, привертають увагу. Технологія Aptos може зробити її привабливим варіантом для розробників та інвесторів. Однак, як і у випадку з будь-якою новою монетою, важливо спостерігати за тим, як вона працює з часом. У поточному ринковому циклі, де інновації є ключовим фактором, Aptos може стати тим свіжим стартом, якого так потребує криптовалюта.

XRP (XRP)

XRP — це цифрова валюта, розроблена, щоб зробити глобальні платежі швидкими та доступними. Ripple використовує XRP для підвищення ліквідності мережі та контролює випуск монет за допомогою ескроу. На сучасному ринку XRP має значний потенціал. Швидкі та недорогі транзакції відрізняють її від таких криптовалют, як Біткоїн та Ethereum, які можуть бути повільнішими та дорожчими.

Зосередженість XRP на спрощенні транскордонних платежів робить її привабливою для міжнародних грошових переказів. Оскільки попит на швидкі та доступні глобальні транзакції зростає, XRP може стати більш популярною.

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За матеріалами: Brave New Coin.