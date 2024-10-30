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Яка криптовалюта з топ-10 демонструє найгірші показники зростання

30.10.2024 18:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Під час поточного ринкового ралі ця монета є одним з найменш бажаних активів і демонструє помітно гірші результати порівняно з іншими криптовалютами з топ-10

Яка криптовалюта з топ-10 демонструє найгірші показники зростання

Фото: freepik.com

Зростання XRP все ще залишається скромним, оскільки він збільшився лише на 0,32% за останній день і на 0,33% за останній тиждень, в той час, як Solana, наприклад, збільшилася більш ніж на 7,5% за останній тиждень, демонструючи значний висхідний імпульс.

Для XRP відсутність руху є ведмежим знаком того, що вона не привертає великої уваги з боку «китів» або інвесторів, особливо в умовах бичачого ринку. Погані показники XRP можна частково пояснити переважним домінуванням Біткоїна, частка якого зросла приблизно до 60%. Іншим активам, таким як XRP, важко встигати за Біткоїном, оскільки інвестори з більшою ймовірністю вкладають свої гроші в BTC.

Через домінування Біткоїна гроші з альткоїнів часто перерозподіляються, що знижує цінову активність таких активів, як XRP. Негативні настрої ще більше підсилює той факт, що обсяг торгів XRP все ще низький порівняно з іншими монетами з топ-10, що свідчить про низький інтерес і торгівельну активність.

Якщо ця тенденція збережеться, відсутність інтересу з боку інституційних та роздрібних інвесторів може бути ознакою того, що XRP зазнає додаткового цінового тиску.

Зокрема, в районі $0,50 у XRP можуть виникнути проблеми з утриманням поточних рівнів підтримки, якщо він швидко не приверне увагу інвесторів. Місце XRP в топ-10 може знизитися за відсутності різкого зростання обсягу торгів або інтересу з боку китів, особливо в умовах, коли такі монети, як Dogecoin і Solana, продовжують залучати нових користувачів.

Раніше ми писали про те, що ціна XRP може досягти $100 — за якої умови.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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