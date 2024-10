Bitwise подала заявку на реєстрацію XRP-ETF

Bitwise подала заявку на реєстрацію спотового біржового фонду (ETF) XRP в штаті Делавер

Представник Bitwise підтвердив, що керуюча компанія подала заявку на реєстрацію XRP-ETF.

Згідно з поданою заявою, Bitwise XRP-ETF був зареєстрований 30 вересня. Зареєстрованим агентом вказана компанія CSC Delaware Trust Company зі штаб-квартирою у Вілмінгтоні, штат Делавер.

