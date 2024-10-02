Bitwise подала заявку на реєстрацію XRP-ETF

Bitwise подала заявку на реєстрацію спотового біржового фонду (ETF) XRP в штаті Делавер

Представник Bitwise підтвердив, що керуюча компанія подала заявку на реєстрацію XRP-ETF.

Згідно з поданою заявою, Bitwise XRP-ETF був зареєстрований 30 вересня. Зареєстрованим агентом вказана компанія CSC Delaware Trust Company зі штаб-квартирою у Вілмінгтоні, штат Делавер.

🚨SCOOP: Crypto asset manager @BitwiseInvest has filed in the state of Delaware for an $XRP ETF. More details to come. Stay tuned. 😁 pic.twitter.com/2q7zDj7aYm — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 1, 2024

Реєстрація в штаті Делавер не обов’язково означає неминучу подачу заявки до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Формальна подача заявки до SEC може зайняти місяці.

Реєстрація відбулася всього через кілька місяців після того, як генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус натякнув на такий фінансовий продукт, описавши XRP-ETF як «неминучий » після запуску в США біткоїн-ETF та Ethereum-ETF.

Затвердження XRP-ETF дозволило б інституційним інвесторам отримати доступ до криптовалюти через регульований інвестиційний інструмент, що потенційно сприятиме підвищенню ліквідності та прийняттю токенів.

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Чутки про запуск XRP-ETF ходили протягом останніх місяців. У листопаді 2023 року ціна XRP зросла на 12% після того, як спекуляції викликала фальшива заявка на створення «BlackRock iShares XRP Trust» у штаті Делавер.

Пізніше BlackRock відмовився від цієї заявки, а прокуратура штату Делавер розслідує справу про фальшиву реєстрацію.

Подача заявки в Делавер стала продовженням багаторічних юридичних суперечок між SEC та емітентом токенів XRP — компанією Ripple Labs. У 2020 році SEC подала до суду на Ripple, стверджуючи, що продаж XRP є незареєстрованою пропозицією цінних паперів.

Майже через три роки, у липні 2023 року, суддя Аналіза Торрес постановила, що XRP не є цінним папером при продажу на публічних біржах, забезпечивши Ripple часткову перемогу. Тим не менш, рішення вказало на те, що інституційні продажі XRP можуть кваліфікуватися як пропозиція цінних паперів.

Останні події у справі відбулися у вересні, коли обидві сторони спільно попросили призупинити винесення остаточного рішення в очікуванні результатів апеляції до Комісії з цінних паперів і бірж США. Зупинка може дозволити суду призупинити подальший розгляд справи до вирішення апеляції.

Нагадаємо, що Goldman Sachs розкрив масштабні інвестиції в біткоїн-ETF. Goldman Sachs подав звітність за формою 13F, що розкриває його портфельні позиції у другому кварталі. Згідно з поданням SEC, банківський гігант має позиції в семи різних біткоїн-ETF, доступних на ринку США.

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За матеріалами: CoinTelegraph.