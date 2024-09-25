SEC відклала рішення по опціонах на Ethereum-ETF від BlackRock

SEC США взяла більше часу на розгляд рішення про лістинг опціонів на Ethereum-ETF від BlackRock на Nasdaq ISE

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала своє рішення щодо запропонованої зміни правил, згідно з якими Nasdaq ISE LLC може лістингувати і торгувати опціонами на iShares Ethereum Trust під управлінням BlackRock.

Рішення, яке спочатку очікувалося до 26 вересня, було перенесено на 10 листопада. Цей крок дає SEC додатковий час для розгляду пропозиції, що може прокласти шлях до нових можливостей на ринку опціонів, прив’язаних до Ethereum.

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Чому SEC відклала рішення

Біржа Nasdaq ISE LLC, яка запропонувала опціони, звернулася до SEC за дозволом внести зміни до правил лістингу, щоб включити опціони на iShares Ethereum Trust, фонд під управлінням BlackRock. Однак попри встановлений термін ухвалення рішення регуляторний орган переніс цю дату.

За словами SEC, продовження терміну необхідне для того, щоб адекватно розглянути запропоновану зміну правил. Ця затримка є частиною підходу, що регулює запуск фінансових продуктів, таких як опціони та інші деривативи, в тому числі пов’язані з криптовалютами.

Затримка з прийняттям рішення щодо опціонів на біржовий фонд Ethereum-ETF від BlackRock слідує за нещодавнім схваленням SEC опціонів на біржовий фонд біткоїн-ETF від BlackRock. 20 вересня Комісія схвалила опціони на iShares Bitcoin Trust від BlackRock для торгівлі на Nasdaq, дозволивши біржі котирувати та торгувати цими опціонами під символом IBIT.

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Спотовий ринок ETH-ETF стикається з відтоком коштів на тлі затримок

Поки SEC зважує пропозицію опціонів на Ethereum-ETF від BlackRock, загальний ринок спотових Ethereum-ETF переживає зниження інтересу.

Останнім часом спостерігається значний тиск з боку продавців на спотові Ethereum-ETF — найбільший одноденний відтік склав $79 млн з моменту їх запуску в липні. Серед продуктів значно постраждав ETHE від Grayscale, відтік з якого перевищив $80 млн, згідно зі звітом CoinGape.

Попри висхідний інтерес до криптовалютних інвестиційних продуктів, спотові Ethereum-ETF не змогли викликати стабільний інтерес інвесторів, на відміну від нещодавнього інтересу на ринку спотових біткоїн-ETF.

Однак, якщо Комісія з цінних паперів і бірж США дозволить запропоновані опціони на Ethereum-ETF від BlackRock, існує ймовірність того, що інтерес до продуктів, пов’язаних з ETH, може відновитися.

Нагадаємо, ставки фінансування Ethereum, мережева активність і впровадження L2 свідчать про більший потенціал зростання ціни монети ETH.

Ethereum (ETH) демонструє ознаки потенційного зростання цін, а ставки фінансування вказують на те, що це може бути затишшям перед сплеском цін. Історично склалося так, що щоразу, коли ставки фінансування були низькими, ETH спостерігав значні стрибки цін на графіках.

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За матеріалами CoinGape