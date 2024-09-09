Гаманці, пов'язані з Ethereum Foundation та Віталіком Бутеріним, активно продають ETH

Гаманці Ethereum, що належать Ethereum Foundation та пов’язані з Віталіком Бутеріним, активно тиснуть на ціну ETH

Минулого тижня ціна ETH впала до $2 150, а потім частково відновилася на тлі масового розпродажу. Настрої інвесторів щодо Ethereum стали переважно ведмежими, а аналітики висловлюють сумніви щодо його майбутніх показників.

Останні дані Arkham Intelligence показують, що гаманець Ethereum Foundation протягом останніх кількох годин переміщував ETH у великих кількостях. Фонд безперервно продає ETH з моменту дебюту спотових біржових фондів Ethereum (ETF).

Водночас гаманці, пов’язані зі співзасновником Ethereum Віталіком Бутеріним, також активно продають ETH. Згідно з даними Spot On Chain, мультипідписний гаманець, який отримував великі перекази Ethereum від Віталіка Бутеріна, активно розпродає свої активи.

Отримавши від Бутеріна 3800 ETH на суму близько $9,99 млн у двох транзакціях 9 і 30 серпня, гаманець постійно розвантажує свої активи. Наразі цей гаманець продав 760 ETH за 1,835 млн USDC, за середньою ціною $2 414 за ETH.

Останній продаж відбувся всього 21 годину тому, що в поєднанні з розпродажем Ethereum Foundation може дати ведмедям ETH перевагу.

The multi-signature wallet that got $ETH from @VitalikButerin is on a selling streak! After receiving 3,800 $ETH ($9.99M) from Vitalik on Aug 9 and 30, it’s been cashing out, selling 760 $ETH for 1.835M $USDC at ~$2,414 per ETH. The latest sale happened just 21 hours ago.… pic.twitter.com/ELcjpPSg4K — Spot On Chain (@spotonchain) September 9, 2024

Кількість ліквідацій китів Ethereum різко зросла

Після обвалу ціни ETH 7 вересня один з китів Ethereum вивантажив приблизно 28 554 ETH на суму $64,4 млн, щоб погасити борги на платформі Aave. Цей кит накопичив близько 30 500 ETH за середньою ціною $2 850 в період з 18 грудня 2023 року по 31 липня 2024 року і зазнав значних збитків у розмірі понад $17 мільйонів під час ліквідації.

Популярний криптоаналітик Алі Мартінес заявив, що кити Ethereum перестали накопичувати додаткові ETH у липні й з того часу займаються виключно дистрибуцією.

Окрім Ethereum Foundation та Віталіка Бутеріна, інші великі гравці також продовжують виводити свої ETH останнім часом. Годину тому Metalpha перевів на Binance 10 000 ETH на суму $23 млн, що стало ще одним значним депозитом. За останні три дні Metalpha переказала на біржу 23 589 ETH на загальну суму близько $54,1 млн.

Наразі ціна Ethereum торгується на рівні $2 300 з ринковою капіталізацією $275 млрд. Якщо тиск з боку продавців продовжиться, ETH може впасти нижче $2 000, перш ніж відновити сильний висхідний тренд.

Нагадаємо, що Бутерін має значні активи в ETH, які станом на червень 2024 року наблизили його статки до $1 млрд. Водночас він заявив, що приблизно з 2018 року не торгував Ethereum для особистої вигоди.

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За матеріалами coingape.com