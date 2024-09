Гаманці, пов'язані з Ethereum Foundation та Віталіком Бутеріним, активно продають ETH

Гаманці Ethereum, що належать Ethereum Foundation та пов’язані з Віталіком Бутеріним, активно тиснуть на ціну ETH

Минулого тижня ціна ETH впала до $2 150, а потім частково відновилася на тлі масового розпродажу. Настрої інвесторів щодо Ethereum стали переважно ведмежими, а аналітики висловлюють сумніви щодо його майбутніх показників.

Останні дані Arkham Intelligence показують, що гаманець Ethereum Foundation протягом останніх кількох годин переміщував ETH у великих кількостях. Фонд безперервно продає ETH з моменту дебюту спотових біржових фондів Ethereum (ETF).

Водночас гаманці, пов’язані зі співзасновником Ethereum Віталіком Бутеріним, також активно продають ETH. Згідно з даними Spot On Chain, мультипідписний гаманець, який отримував великі перекази Ethereum від Віталіка Бутеріна, активно розпродає свої активи.

Отримавши від Бутеріна 3800 ETH на суму близько $9,99 млн у двох транзакціях 9 і 30 серпня, гаманець постійно розвантажує свої активи. Наразі цей гаманець продав 760 ETH за 1,835 млн USDC, за середньою ціною $2 414 за ETH.

Останній продаж відбувся всього 21 годину тому, що в поєднанні з розпродажем Ethereum Foundation може дати ведмедям ETH перевагу.

The multi-signature wallet that got $ETH from @VitalikButerin is on a selling streak!

After receiving 3,800 $ETH ($9.99M) from Vitalik on Aug 9 and 30, it’s been cashing out, selling 760 $ETH for 1.835M $USDC at ~$2,414 per ETH. The latest sale happened just 21 hours ago.… pic.twitter.com/ELcjpPSg4K

— Spot On Chain (@spotonchain) September 9, 2024