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Біткоїн та Ethereum впали до місячних мінімумів: що відбувається

04.09.2024 13:40
Олеся Крамаренко
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Вчорашнє невелике ралі швидко припинилося, коли весь ринок знову став червоним

Біткоїн та Ethereum впали до місячних мінімумів: що відбувається

Фото: freepik.com

Вчорашнє невелике ралі швидко припинилося, коли весь ринок знову став червоним. Біткоїн та Ethereum впали до місячних мінімумів, а потім трохи відновилися. Це призвело до ліквідації близько $200 млн у трейдерів з надмірним кредитним плечем, причому найбільша позиція, що зазнала краху, коштувала майже $3 млн.

Вчора ми спостерігали незначне зростання цін на більшість активів, включаючи BTC, який вперше за кілька днів наблизився до позначки $60 000. ETH також продемонстрував хороші результати, підскочивши до $2 550.
Однак сьогодні ситуація повністю змінилася, можливо, через страх на американських фондових ринках.

Біткоїн був відкинутий ще до того, як отримав шанс досягти позначки $60 000, але сьогодні він опустився ще нижче, впавши до $55 600 (на біржі Bitstamp). Востаннє на такому низькому рівні Біткоїн перебував під час серпневого краху.

Ethereum за день втратив понад $200, з майже $2 550 до $2 300. Попри те, що криптовалюта дещо відновила свої позиції й зараз торгується на рівні $2 370, вона все ще демонструє падіння на 4,4% за добу.

Ситуація з альткоїнами подекуди ще болючіша. TON, наприклад, втратив 8% вартості, NEAR — 7%, а ADA, SOL і AVAX — 6%. В результаті, за минулу добу понад 73 000 трейдерів з надмірним кредитним плечем зазнали краху, а загальна вартість ліквідованих позицій склала близько $200 млн.

Що відбувається

Послаблення висхідного руху на криптовалютному ринку в першу чергу пов’язане з репресіями Міністерства юстиції США проти Nvidia.

Зокрема, нещодавно Міністерство юстиції надіслало повістки до суду на адресу Nvidia та інших компаній, шукаючи докази порушення антимонопольного законодавства компанією, що займається розробкою штучного інтелекту. Як наслідок, індекс S&P 500 сьогодні впав на 2,12%, а капіталізація світового крипторинку — на колосальні 4,60%.

Минулого тижня ми писали про те, що Nvidia та Apple ведуть переговори про участь у наступному раунді фінансування OpenAI.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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