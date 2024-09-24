close-btn
PaySpaceMagazine

Середня комісія в мережі Ethereum зросла в 11 разів за місяць

24.09.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Зростання середньої комісії в мережі Ethereum призвело до збільшення обсягу спалюваних монет і зниження інфляційного тиску

Середня комісія в мережі Ethereum зросла в 11 разів за місяць

Фото: pexels.com

Середня комісія в мережі Ethereum сягнула нового максимуму від початку серпня — показник встановився на рівні $7,034 станом на 23 вересня, свідчать дані BitInfoCharts.

При цьому ще 1 вересня середня комісія була всього $0,584. Таким чином, приріст з початку місяця становить 1112,069%.

Читайте також: Аналітики виявили важливий критичний рівень ціни Ethereum

Середня комісія в мережі Ethereum

Середня комісія в мережі Ethereum. Фото: bitinfocharts.com

Дані дашборда The Block підтверджують загальну тенденцію. Семиденне ковзне середнє (7DMA) комісії в мережі Ethereum досягло $3,9 станом на 22 вересня. Це більш ніж утричі перевищує значення від 1 вересня.

Підвищення комісій свідчить про зростання активності в мережі, і це має неочевидні наслідки у вигляді скорочення інфляційного тиску.

Вас може зацікавити: Чи перевищить ціна Ethereum $5000 — прогнози аналітиків

На тлі зростання комісій зріс обсяг спалюваного Ethereum. Це підтверджують дані Etherscan. 23 вересня добовий обсяг спалюваного Ethereum досяг 2246 ETH, що є новим максимумом після стрибка 5 серпня.

Добовий обсяг спалюваного Ethereum

Добовий обсяг спалюваного Ethereum. Фото: etherscan.io

Нагадаємо, ставки фінансування Ethereum, мережева активність і впровадження L2 свідчать про більший потенціал зростання ціни монети ETH.

Ethereum (ETH) демонструє ознаки потенційного зростання цін, а ставки фінансування вказують на те, що це може бути затишшям перед сплеском цін. Історично склалося так, що щоразу, коли ставки фінансування були низькими, ETH спостерігав значні стрибки цін на графіках.

Також ми писали, що Бутерін має значні активи в ETH, які станом на червень 2024 року наблизили його статки до $1 млрд. Водночас він заявив, що приблизно з 2018 року не торгував Ethereum для особистої вигоди.

Вам може бути це цікаво:

Як використовувати ковзні середні в криптотрейдингу

Гаманці, пов’язані з Ethereum Foundation та Віталіком Бутеріним, активно продають ETH

Інфляція Ethereum досягла катастрофічних значень

За матеріалами Incrypted

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
У Binance стався витік даних 13 млн користувачів 24.09.2024

У Binance стався витік даних 13 млн користувачів
PayPal інвестує у блокчейн-стартап за допомогою власного стейблкоїна 23.09.2024

PayPal інвестує у блокчейн-стартап за допомогою власного стейблкоїна
Одна з країн ЄС закрила 47 криптообмінників через відмивання грошей 23.09.2024

Одна з країн ЄС закрила 47 криптообмінників через відмивання грошей
Біткоїн-гаманець епохи Сатоші активували через 14 років 23.09.2024

Біткоїн-гаманець епохи Сатоші активували через 14 років
4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 23.09.2024

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Чи перевищить ціна Ethereum $5000 — прогнози аналітиків 22.09.2024

Чи перевищить ціна Ethereum $5000 — прогнози аналітиків
Вибір редакції
Всі
Рейтинг банків за розміром кредитних портфелів та обсягом депозитів
ТОП статей 23.09.2024

Рейтинг банків за розміром кредитних портфелів та обсягом депозитів

 Наша приватність під загрозою? Чому шпигунська програма Pegasus небезпечна для всього світу
ТОП статей 20.09.2024

Наша приватність під загрозою? Чому шпигунська програма Pegasus небезпечна для всього світу
Останні новини
Сьогодні  11:40

У Binance стався витік даних 13 млн користувачів

 Сьогодні  11:00

Середня комісія в мережі Ethereum зросла в 11 разів за місяць

 Сьогодні  10:20

Скільки заробили українські банки з початку року — НБУ

 Сьогодні  9:40

НБУ виявив порушення у роботі кредитної спілки

 23.09.2024  19:40

PayPal інвестує у блокчейн-стартап за допомогою власного стейблкоїна

 23.09.2024  19:00

Трамп випустив срібні монети з власним потретом: скільки коштують

 23.09.2024  18:20

Нова пошта оновила застосунок: що змінилось

 Всі новини
credit link image