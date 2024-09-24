Середня комісія в мережі Ethereum зросла в 11 разів за місяць

Зростання середньої комісії в мережі Ethereum призвело до збільшення обсягу спалюваних монет і зниження інфляційного тиску

Середня комісія в мережі Ethereum сягнула нового максимуму від початку серпня — показник встановився на рівні $7,034 станом на 23 вересня, свідчать дані BitInfoCharts.

При цьому ще 1 вересня середня комісія була всього $0,584. Таким чином, приріст з початку місяця становить 1112,069%.

Читайте також: Аналітики виявили важливий критичний рівень ціни Ethereum

Дані дашборда The Block підтверджують загальну тенденцію. Семиденне ковзне середнє (7DMA) комісії в мережі Ethereum досягло $3,9 станом на 22 вересня. Це більш ніж утричі перевищує значення від 1 вересня.

Підвищення комісій свідчить про зростання активності в мережі, і це має неочевидні наслідки у вигляді скорочення інфляційного тиску.

Вас може зацікавити: Чи перевищить ціна Ethereum $5000 — прогнози аналітиків

На тлі зростання комісій зріс обсяг спалюваного Ethereum. Це підтверджують дані Etherscan. 23 вересня добовий обсяг спалюваного Ethereum досяг 2246 ETH, що є новим максимумом після стрибка 5 серпня.

Нагадаємо, ставки фінансування Ethereum, мережева активність і впровадження L2 свідчать про більший потенціал зростання ціни монети ETH.

Ethereum (ETH) демонструє ознаки потенційного зростання цін, а ставки фінансування вказують на те, що це може бути затишшям перед сплеском цін. Історично склалося так, що щоразу, коли ставки фінансування були низькими, ETH спостерігав значні стрибки цін на графіках.

Також ми писали, що Бутерін має значні активи в ETH, які станом на червень 2024 року наблизили його статки до $1 млрд. Водночас він заявив, що приблизно з 2018 року не торгував Ethereum для особистої вигоди.

Вам може бути це цікаво:

Як використовувати ковзні середні в криптотрейдингу

Гаманці, пов’язані з Ethereum Foundation та Віталіком Бутеріним, активно продають ETH

Інфляція Ethereum досягла катастрофічних значень

За матеріалами Incrypted