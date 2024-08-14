Goldman Sachs розкрив масштабні інвестиції в біткоїн-ETF

Goldman Sachs подав звітність за формою 13F, що розкриває його портфельні позиції у другому кварталі. Згідно з поданням SEC, банківський гігант має позиції в семи різних біткоїн-ETF, доступних на ринку США

Згідно зі звітом, Goldman Sachs володіє майже 7 мільйонами активів iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock на загальну суму $238 млн. Аналогічно, він володіє 1,5 мільйонами активів Fidelity ETF FBTC вартістю близько $80 млн. Нижче наведено повну інформацію про частки Goldman Sachs у різних фондах.

After the market closed today, Goldman Sachs filed a 13F disclosing the following positions as of June 30: $238.6 million iShares Bitcoin Trust (6,991,248 shares)

$79.5 million Fidelity Bitcoin ETF (1,516,302 shares)

$35.1 million Grayscale BTC (660,183 shares)

$56.1 million… — MacroScope (@MacroScope17) August 13, 2024

Ці звіти за формою 13F підкреслюють, як великі гравці ринку інвестують у BTC ETF. У другому кварталі ще більше компаній подадуть свої звіти, розкриваючи інформацію про свої інвестиції в ETF.

Інституційний інтерес до спотових BTC ETF останнім часом зростає: понад 500 інституційних інвесторів вкладають кошти в ці біткоїн-продукти. За перші шість місяців після запуску IBIT від BlackRock став третім за величиною власником біткоїнів з щоденним обсягом торгів у $4,2 млн.

Цього тижня знову відновилися надходження інвестицій у спотові біржові індексні фонди BTC. Загальний обсяг притоку склав $39 млн, при цьому у вівторок, 13 серпня, в біткоїн-фонд IBIT від BlackRock надійшло $34,6 млн, у FBTC від Fidelity — $22,6 млн, в BITB від Bitwise — $16,5 млн, а в GBTC від Grayscale — $28,6 млн відтоку.

Аналогічним чином відновився приплив коштів і в спотові ETF на Ethereum, лідирує серед яких ETHA від BlackRock.

Біткоїн набирає обертів

Ціна Біткоїна набрала обертів, збільшившись ще на 3% за останні 24 години й перевищивши позначку в $61 000. Це ралі відбувається напередодні запланованої на цей тиждень публікації даних по інфляції в США.

Крім того, у вівторок індекси Волл-стріт продемонстрували зростання: три найбільші індекси зросли в межах 1-2%. Буде цікаво подивитися, чи продовжиться це ралі далі.

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За матеріалами coingape.com