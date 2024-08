Goldman Sachs розкрив масштабні інвестиції в біткоїн-ETF

Goldman Sachs подав звітність за формою 13F, що розкриває його портфельні позиції у другому кварталі. Згідно з поданням SEC, банківський гігант має позиції в семи різних біткоїн-ETF, доступних на ринку США

Згідно зі звітом, Goldman Sachs володіє майже 7 мільйонами активів iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанії BlackRock на загальну суму $238 млн. Аналогічно, він володіє 1,5 мільйонами активів Fidelity ETF FBTC вартістю близько $80 млн. Нижче наведено повну інформацію про частки Goldman Sachs у різних фондах.

After the market closed today, Goldman Sachs filed a 13F disclosing the following positions as of June 30:

$238.6 million iShares Bitcoin Trust (6,991,248 shares)

$79.5 million Fidelity Bitcoin ETF (1,516,302 shares)

$35.1 million Grayscale BTC (660,183 shares)

$56.1 million…

— MacroScope (@MacroScope17) August 13, 2024