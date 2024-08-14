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Ціна Біткоїна зросла до $61 000: що послугувало імпульсом

14.08.2024 14:20
Олеся Крамаренко
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Кілька альткоїнів досягли помітного зростання за той самий проміжок часу, на чолі зі стрибком TON до більш ніж $6,7

Ціна Біткоїну зросла до $61 000: що послугувало імпульсом

Фото: freepik.com

Головна криптовалюта позитивно завершила попередній робочий тиждень, оскільки в п’ятницю вона зросла майже до $63 000. Це означало, що актив відновив понад $13 000 з моменту падіння в понеділок до 6-місячного мінімуму нижче $50 000.

Однак ведмеді швидко перехопили цей рух, і BTC не зміг продовжити зростання. На вихідних він втратив деяку динаміку і в понеділок впав до позначки нижче $58 000.

Біткоїн почав зростати у вівторок вдень після того, як США опублікували базові показники індексу споживчих цін за липень, які зросли менше, ніж очікувалося. За словами керуючого директора з торгівлі акціями Wedbush Securities Майкла Джеймса, це свідчить про те, що ФРС знизить ставки.

Вчора пізно ввечері ціна BTC перевищила $61 000, але зараз вона впала трохи нижче цього рівня. Його ринкова капіталізація становить до $1,2 трлн в той час, як його домінування над альтами наблизилося до 54%.

TON на підйомі

Більшість альткоїнів також стали зеленими на денному графіку. Ethereum додав майже 4% вартості і зараз знаходиться трохи вище $2 700. BNB, SOL, XRP, DOGE, ADA, TRX, AVAX і SHIB також продемонстрували незначне зростання.

Toncoin став сьогодні лідером після позитивних новин від Binance. TON виріс на 7,5% і зараз торгується близько $6,8. Серед інших помітних переможців серед альткоїнів з великою капіталізацією — UNI, NEAR, STX та APT. Загальна капіталізація крипторинку за ніч зросла на $60 млрд і досягла $2,235 трлн.

Раніше ми писали про те, що на видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування.

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За матеріалами cryptopotato.com

 

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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