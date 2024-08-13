Solana може впасти до $122 — Алі Мартінес

Solana (SOL) може втратити 17%, оскільки фігура «голова і плечі» натякає на потенційне падіння до $122

Відомий криптоаналітик Алі Мартінес звернув увагу на тривожну картину на ціновому графіку четвертого за величиною альткоїна на ринку — Solana (SOL). Так, за словами Мартінеса, годинний графік вказує на те, що Solana формує фігуру «голова і плечі», яка може сигналізувати про потенційну корекцію ціни вниз до $122. Це означатиме падіння на 17% від поточних рівнів.

Патерн «голова і плечі» — це фігура, яка виглядає як два пагорби з більшим пагорбом посередині. Коли ціна опускається нижче лінії, що з’єднує нижні частини плечей, яка називається лінією шиї, це часто є ознакою того, що ціна збирається знижуватися. Це як попереджувальний прапорець для трейдерів.

#Solana could be forming a head and shoulders pattern in the hourly chart, which suggests that a drop below $141 might trigger a correction that sends $SOL to $122! pic.twitter.com/o39Vn0FY8z — Ali (@ali_charts) August 12, 2024

Захистити шию

Як показано на графіку, що додається, з погляду Мартінеса, патерн з’явився в серпні, починаючи з другої половини першого тижня. Після зростання ціни SOL до $163 через памп і подальшого зниження, почало формуватися праве плече. Саме тоді ми досягли поворотної точки.

Якщо прогноз Мартінеса щодо ціни Solana є точним, поточний період є поворотним моментом для однієї з найбільших криптовалют. Потенційний вплив на ціновий графік SOL є значним, оскільки екосистема Solana є домом для багатьох інших монет — деякі з них мають мільярдну ринкову капіталізацію.

Технічні індикатори відображають реальні ринкові показники й допомагають визначити ключові рівні підтримки/опору, перекупленості/перепроданості, напрямок тренду та багато іншого. Щоб краще в них розбиратися, читайте нашу статтю “Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку”.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today