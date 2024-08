Solana може впасти до $122 — Алі Мартінес

Solana (SOL) може втратити 17%, оскільки фігура «голова і плечі» натякає на потенційне падіння до $122

Відомий криптоаналітик Алі Мартінес звернув увагу на тривожну картину на ціновому графіку четвертого за величиною альткоїна на ринку — Solana (SOL). Так, за словами Мартінеса, годинний графік вказує на те, що Solana формує фігуру «голова і плечі», яка може сигналізувати про потенційну корекцію ціни вниз до $122. Це означатиме падіння на 17% від поточних рівнів.

Патерн «голова і плечі» — це фігура, яка виглядає як два пагорби з більшим пагорбом посередині. Коли ціна опускається нижче лінії, що з’єднує нижні частини плечей, яка називається лінією шиї, це часто є ознакою того, що ціна збирається знижуватися. Це як попереджувальний прапорець для трейдерів.

#Solana could be forming a head and shoulders pattern in the hourly chart, which suggests that a drop below $141 might trigger a correction that sends $SOL to $122! pic.twitter.com/o39Vn0FY8z

— Ali (@ali_charts) August 12, 2024