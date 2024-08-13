close-btn
PaySpaceMagazine

Solana може впасти до $122 — Алі Мартінес

13.08.2024 17:40
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Solana (SOL) може втратити 17%, оскільки фігура «голова і плечі» натякає на потенційне падіння до $122

Solana може впасти до $122 — Алі Мартінес

Фото: unsplash.com, freepik.com

Відомий криптоаналітик Алі Мартінес звернув увагу на тривожну картину на ціновому графіку четвертого за величиною альткоїна на ринку — Solana (SOL). Так, за словами Мартінеса, годинний графік вказує на те, що Solana формує фігуру «голова і плечі», яка може сигналізувати про потенційну корекцію ціни вниз до $122. Це означатиме падіння на 17% від поточних рівнів.

Патерн «голова і плечі» — це фігура, яка виглядає як два пагорби з більшим пагорбом посередині. Коли ціна опускається нижче лінії, що з’єднує нижні частини плечей, яка називається лінією шиї, це часто є ознакою того, що ціна збирається знижуватися. Це як попереджувальний прапорець для трейдерів.

Захистити шию

Як показано на графіку, що додається, з погляду Мартінеса, патерн з’явився в серпні, починаючи з другої половини першого тижня. Після зростання ціни SOL до $163 через памп і подальшого зниження, почало формуватися праве плече. Саме тоді ми досягли поворотної точки.

Якщо прогноз Мартінеса щодо ціни Solana є точним, поточний період є поворотним моментом для однієї з найбільших криптовалют. Потенційний вплив на ціновий графік SOL є значним, оскільки екосистема Solana є домом для багатьох інших монет — деякі з них мають мільярдну ринкову капіталізацію.

Технічні індикатори відображають реальні ринкові показники й допомагають визначити ключові рівні підтримки/опору, перекупленості/перепроданості, напрямок тренду та багато іншого. Щоб краще в них розбиратися, читайте нашу статтю “Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку”.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Кеті Вуд інвестувала в Robinhood під час падіння ринку: чому 13.08.2024

Кеті Вуд інвестувала в Robinhood під час падіння ринку: чому
На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно 13.08.2024

На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно
Чи з'явиться новий король Біткоїна: хто обжене Сатоші цього року 13.08.2024

Чи з'явиться новий король Біткоїна: хто обжене Сатоші цього року
Біткоїн та Ethereum влаштували коротке ралі: що далі 13.08.2024

Біткоїн та Ethereum влаштували коротке ралі: що далі
Регламент MiCA створює загрозу для стейблкоїнів та банків — СЕО Tether 13.08.2024

Регламент MiCA створює загрозу для стейблкоїнів та банків — СЕО Tether
Біткоїн відступає: аналітики окреслили наступну критичну лінію підтримки 12.08.2024

Біткоїн відступає: аналітики окреслили наступну критичну лінію підтримки
Вибір редакції
Всі
Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ
ТОП статей 13.08.2024

Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

 Як Moneyveo розвивається в умовах війни: інтерв’ю з СЕО компанії Сергієм Сінченко
ТОП статей 13.08.2024

Як Moneyveo розвивається в умовах війни: інтерв’ю з СЕО компанії Сергієм Сінченко
Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ застосував заходи впливу до 18 небанків

 Сьогодні  19:00

Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту

 Сьогодні  18:20

Скільки грошей тримають українці у банках — аналітика НБУ

 Сьогодні  17:40

Solana може впасти до $122 — Алі Мартінес

 Сьогодні  17:00

Кеті Вуд інвестувала в Robinhood під час падіння ринку: чому

 Сьогодні  16:50

Як Moneyveo розвивається в умовах війни: інтерв’ю з СЕО компанії Сергієм Сінченко

 Сьогодні  16:20

Через дропи в Україні проходить 200 млрд грн на рік — НБУ

 Всі новини
credit link image